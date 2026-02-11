Junior HR-Manager till Readspeaker i Uppsala
ReadSpeaker AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-02-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ReadSpeaker AB i Uppsala
Vill du ta nästa steg i din HR-karriär och ansvara för hela HR-arbetet i ett litet techbolag, med dagligt chefsstöd och nära samarbete med VD? ReadSpeaker söker nu en Junior HR Manager som vill ta över och vidareutveckla vår HR-funktion i Sverige. Det här är en perfekt roll för dig som har några års erfarenhet av HR, trivs i det operativa och vill växa i ansvar.
Om rollen
Som HR Manager på ReadSpeaker är du ensam i HR-rollen lokalt och har viss kontakt med vårt globala management team. Du tar över ett uppbyggt HR-ramverk med tydliga processer och rutiner, och ansvarar för det dagliga HR-arbetet - samtidigt som du successivt vidareutvecklar arbetssätt, processer och stöd till chefer.
Du arbetar nära vår svenska VD och är ett självklart bollplank för våra chefer i vardagen. Vår nuvarande HR-konsult finns kvar som stöd i mer komplexa ärenden och vid behov.
Rollen är bred, operativ och varierad - med stort förtroende och möjlighet att forma hur HR fungerar i praktiken.
Exempel på arbetsuppgifter
Löpande HR-arbete genom hela medarbetarresan för våra drygt 40 anställda.
Chefsstöd i HR-relaterade frågor.
Ansvar för kontakten med vår lönepartner Aspia och säkerställande av smidiga lönekörningar.
Hantering av HR-administration, avtal, intyg och personaldata.
Stöd i arbetsmiljöarbete, rehabilitering och arbetsrättsliga frågor.
Vidareutveckling av HR-processer och rutiner.
Viss allmän administration för att stötta VD kan förekomma.
HR projekt, som tex införande av HR system.
Vem vi tror att du är
Du är trygg i grunderna inom HR, gillar struktur, är kommunikativ och tycker om att vara nära verksamheten. Du trivs när du får ta ansvar, men uppskattar också att kunna bolla frågor när det behövs.Publiceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
Några års erfarenhet av brett, operativt HR-arbete
God förståelse för svensk arbetsrätt och HR-processer
Förmåga att kommunicera tydligt och förtroendefullt med chefer och medarbetare
En prestigelös och lösningsorienterad inställning
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete i något HR system
Erfarenhet av löneadministration
Varför ReadSpeaker?
Du får helhetsansvar för HR i ett bolag där HR redan är prioriterat och där du har ett nära samarbete med VD och chefer. Möjlighet att växa långsiktigt i rollen med kollegor i flera länder. Vi är ett bolag med varm kultur, hög kompetens och låg personalomsättning.
Om ReadSpeaker
ReadSpeaker är den mest betrodda oberoende partnern inom digitala röstlösningar för globala företag, institutioner och organisationer. Med över 20 års erfarenhet kan ReadSpeaker med hjälp av AI-drivna text-till-tal-lösningar och expertstöd erbjuda förbättrad tillgänglighet till digitalt innehåll och skapa förutsättningar för mer användarvänliga och engagerande interaktioner med teknik. Vi upprätthåller konsekvent vårt kompromisslösa åtagande när det gäller dataskydd och har hittills röstaktiverat över 10 000 röstapplikationer över hela världen.
Vi hjälper organisationer, integratörer och utvecklare att förbättra användarupplevelsen och öka försäljningen med hjälp av engagerande interaktioner som konsekvent följer varumärkets linje vid samtliga kontaktpunkter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Readspeaker AB
(org.nr 556747-2047), https://www.readspeaker.com/sv/jobb/
Västra Ågatan 16 (visa karta
)
753 09 UPPSALA Jobbnummer
9736440