Junior Fönsterputsare / Window cleaners 2026 - Hemfrid Stockholm
Hemfrid i Sverige AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.
Vi letar efter Junior Fönsterputsare till Stockholms län för säsongen 2026 . Är du vår nästa stjärna?
Dina arbetsuppgifter
Som Fönsterputsare på Hemfrid har du en viktig roll - att ge dina kunder bästa service. Du arbetar både självständigt och i team. Uppdraget innebär att du kommer att få putsa olika typer av fönster i lägenheter och hus.
I dina arbetsuppgifter ingår:
Fönsterputsning hos privata kunder
Fönsterputsning av inglasade balkonger och andra glaspartier kan förekomma
Självständigt arbete ute hos kund och vid större uppdrag arbete ihop med kollegorPubliceringsdatum2026-02-27Profil
Vi ser att du har jobbat med något praktiskt tidigare. Som Fönsterputsare söker vi dig som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och nöjda kunder. Du ska även vara öppen för att arbeta tillsammans med kollegor, vilket förekommer vid större uppdrag. Att vara noggrann och punktlig är viktigt för dig. Du behöver även vara engagerad och ha en positiv attityd. Självklart skall du även brinna för kundservice, precis som vi gör!
För att summera din profil ser vi att du:
Vi ser att du har jobbat med något praktiskt tidigare.
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider måndag-fredag, även helgjobb kan förekomma
Meriterande är om du:
Har erfarenhet från ett serviceyrke, flytt eller hemstädning sedan tidigare
Har gått fönsterputs-utbildning eller kurs
Har tillgång till egen bil
Har B körkort eller EU-körkort
Rekryteringsprocessen:
I vår rekryteringsprocess ingår följande steg:
Delta i en informationsträff där du får veta mer om Hemfrid och rollen
Genomföra ett arbetsprov i fönsterputsning
Delta i en kort intervju
Vi erbjuder dig
Vi har en tydlig ambition - det är att vara branschens bästa arbetsgivare. För oss är det en självklarhet att erbjuda bra villkor för våra anställda.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom fönsterputs
Härliga kollegor från hela världen
Gratis mobilabonnemang
Vill du vara med på vår resa? Ansök nu!
Välkommen till Hemfrid!
I våra rekryteringar gör vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
• -----------------------------------------------------------------------------------Hemfrid is Sweden's largest company within home cleaning. We help our customers with services such as cleaning, window cleaning, moving services and much more.
We are looking for Junior window cleaners to Stockholm County for season 2026. Are you our next star?
Your work assignments
As a Window cleaner at Hemfrid you have an important role - to give your customers the best service. You work independently and have your own customers with a great responsibility.
Your work tasks include:
Window cleaning at private customers' homes
Window cleaning of glazed balconies and other glass section may occur
Independent work at customers' homes and for larger households you will work in a team
Your profile
We are looking for colleagues who like to work in different settings, both independently and in teams. It looks like you've done some hands-on work before. Further, you need to be responsible and punctual, you also need to be dedicated to your job and have a positive attitude. Of course you should also be passionate about customer service, just like we are!
To sum up your profile we see that you:
It looks like you've done some hands-on work before.
It looks like you've done some hands-on work before.
You speak and understand basic Swedish or English
Can work flexible working hours Monday-Friday, work on weekends may occur
Great merits are:
You have previous experience from any service profession, moving assignments or home cleaning
Have a window cleaning education
Have access to own car
Have a swedish driving license or EU driving license
Recruitment Process
Our recruitment process includes the following steps:
Attend an information meeting where you will learn more about Hemfrid and the role
Complete a practical window cleaning test.
Participate in a short interview
We offer you
We have a clear ambition - To be the industry's best employer. Good working conditions are important to us. That is why we offer, among other things:
Collective agreements and good terms of employment
Third part insurance, health insurance, retirement pension insurance
Wellness grant
Training within window cleaning
Colleagues from all over the world!
Free mobile subscription
Do you want to join our journey? Apply now!
Welcome to Hemfrid!
In our recruitments process, we always do a background check before employment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7304266-1865112". Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9769187