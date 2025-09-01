Junior flygspeditör till DHL Global Forwarding
Har du en bakgrund inom spedition, transport eller logistik - och är redo att ta nästa kliv i karriären? Vill du arbeta med flygspedition i en dynamisk och internationell miljö? På DHL Global Forwarding får du chansen att växa i en global organisation, omgiven av erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Det här är en utmärkt möjlighet för dig som är nyfiken, engagerad och vill utvecklas inom branschen!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att DHL Global Forwarding har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och DHL Global Forwarding en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Om företaget
DHL är världsledande inom logistik och en pålitlig partner för företag över hela världen. Företaget erbjuder omfattande tjänster inom internationell expressfrakt, flyg- och sjötransport, väg- och tåglogistik samt brevtjänster. Med verksamhet i över 220 länder och 550 000 engagerade medarbetare kombinerar DHL global expertis med lokal kännedom för att leverera lösningar som verkligen gör skillnad.
I Sverige har DHL Global Forwarding en stark närvaro med cirka 4 000 medarbetare och 60 strategiskt placerade kontor, terminaler och stationer. Företaget är också engagerat i hållbar utveckling, med konkreta insatser för att minska klimatpåverkan och bidra till samhället genom katastrofhantering och utbildningsinitiativ. DHL Global Forwarding är en viktig del av DHL Group och fortsätter att utveckla effektiva och hållbara logistiklösningar som stödjer företag i en snabbt föränderlig värld.Dina arbetsuppgifter
I rollen som flygspeditör är din främsta arbetsuppgift att säkerställa att kundernas transportbehov uppfylls effektivt. Du kommer att ha daglig kontakt med kunder och leverantörer, hantera bokningar och se till att transporter utförs i tid och enligt kundens krav. Du ansvarar för att uppdatera system med korrekt information, boka kostnadseffektiva transporter och arbeta proaktivt med att informera kunder om leveransstatus, hantera avvikelser och föreslå lösningar. Dessutom besvarar du prisförfrågningar, hanterar merförsäljning och hjälper kunder med klimatkompensation och försäkringar. Rollen innebär också att följa upp och analysera rapporter som kommuniceras vidare till kunder. Med fokus på kundnöjdhet arbetar du med regelbundna uppföljningar och bidrar aktivt till ständiga förbättringar i en dynamisk och lösningsorienterad miljö.
Daglig kontakt med kunder och leverantörer
Säkerställa effektiva transporter enligt kundens och produktens krav
Främja kundnöjdhet genom uppföljning och förbättringar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom transport, logistik eller spedition
Arbetslivserfarenhet av spedition, transport eller logistik
Erfarenhet av flygspedition är meriterande
Mycket goda kunskaper i Excel, erfarenhet av CargoWise är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
För att vara framgångsrik i denna roll är du en engagerad och lagorienterad person som trivs med att arbeta i team. Du har en stark vilja att lära dig mer, utvecklas och växa både i din roll och inom företaget. Vidare har du en naturlig känsla för kvalitet och ett starkt kundfokus som gör att du alltid strävar efter att leverera på högsta nivå. Du är lösningsorienterad och tar gärna initiativ för att hantera utmaningar på ett effektivt och strukturerat sätt. Avslutningsvis trivs du i en miljö med högt tempo där din förmåga att arbeta strukturerat och effektivt är avgörande för att nå framgång.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av rekryteringsprocessen görs utdrag ur belastningsregistret.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
