Junior Ekonomiassistent
Jicon Works AB / Ekonomiassistentjobb / Mölndal Visa alla ekonomiassistentjobb i Mölndal
2025-08-28
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jicon Works AB i Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Som junior ekonomiassistent kommer du att arbeta på vår ekonomiavdelning och stötta i det dagliga arbetet med bland annat:
Leverantörs- och kundreskontra
Fakturahantering
Administrativa uppgifter kopplade till ekonomi
Tjänsten kan också innebära att du vid behov stöttar andra avdelningar i företaget, vi ser gärna att du är flexibel och tycker om att hjälpa till där det behövs.
Vi söker dig som:
Har en gymnasieutbildning med inriktning ekonomi (eller motsvarande)
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta strukturerat
Trivs i ett högt tempo och har lätt för att samarbeta
Har god datorvana och gärna viss erfarenhet av ekonomisystem (meriterande, men inget krav)
Övrig information:
Tjänsten är på heltid
Start snarast
Vårt erbjudande
Jicon Works är en arbetsplats som präglas av hög energi och en entreprenörsanda. Du har stora möjligheter att själv påverka din roll och har fina utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Ditt personliga driv kommer att både uppskattas och uppmuntras i en organisation där det alltid finns nya utmaningar och som är öppen för förbättring.
Om Jicon Works
Jicon Works är en fristående järnhandel som förser bygg, industri och förvaltning med kundanpassat sortiment. Sedan starten har företag och hantverkare förlitat sig på vår expertis, kvalité och service. För oss handlar det inte bara om produkterna - vi är stolta över de samarbeten vi bygger upp och de lösningar vi levererar.
Om du är intresserad, hör av dig med personligt brev och CV till jobb@jicon.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: jobb@jicon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jicon Works AB
(org.nr 556785-4285)
Gamla Kungsbackavägen 15 (visa karta
)
431 61 MÖLNDAL Arbetsplats
Jicon Works AB Kontakt
Ekonomichef
Nabil Abu Hajleh nabil@jicon.se Jobbnummer
9480440