Junior delprojektledare inom eftermarknad

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2025-09-17


Publiceringsdatum
2025-09-17

Beskrivning
Vi söker nu en junior delprojektledare till ett spännande konsultuppdrag inom eftermarknad.

Rollen innebär att du blir en del av ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas i en miljö med komplexa system, internationella kunder och högt fokus på service.

Du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund. Uppdraget är på heltid och för rätt person finns mycket goda möjligheter till förlängning.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som junior delprojektledare kommer du bland annat att:

Stötta projektledare i projekt kopplade till reservdelar, reparationer och uppgraderingar

Driva och följa upp mindre projekt inom reparationer och reservdelar

Koordinera och säkerställa att leveranser sker enligt tidplan, budget och kvalitetskrav

Hantera kundkontakter och säkerställa att tekniska frågor besvaras korrekt

Ge rätt underlag och information till produktion och leveransorganisation

Administrera servicerapporter, fakturor och projektdokumentation

Kvalifikationer
Skall-krav:

1-3 års relevant erfarenhet, t.ex. från eftermarknad, produktionsplanering eller projektkoordinering

God förmåga att arbeta strukturerat och följa upp leveranser

Initiativtagande och självgående med affärsmässig förståelse

Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av B2B-eftermarknad eller tekniskt inriktade projekt

God administrativ förmåga och erfarenhet av projektverktyg

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid

Plats: På plats i kundens lokaler, resor kan förekomma

Uppdragsperiod: 6 månader, med möjlighet till förlängning

Anställning: Du blir anställd av oss och uthyrd till kund som konsult

Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.

Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/783".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962)

Arbetsplats
Q i Stockholm AB

Jobbnummer
9513383

