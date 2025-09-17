Junior delprojektledare inom eftermarknad
2025-09-17
Vi söker nu en junior delprojektledare till ett spännande konsultuppdrag inom eftermarknad.
Rollen innebär att du blir en del av ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas i en miljö med komplexa system, internationella kunder och högt fokus på service.
Du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund. Uppdraget är på heltid och för rätt person finns mycket goda möjligheter till förlängning.Dina arbetsuppgifter
I rollen som junior delprojektledare kommer du bland annat att:
Stötta projektledare i projekt kopplade till reservdelar, reparationer och uppgraderingar
Driva och följa upp mindre projekt inom reparationer och reservdelar
Koordinera och säkerställa att leveranser sker enligt tidplan, budget och kvalitetskrav
Hantera kundkontakter och säkerställa att tekniska frågor besvaras korrekt
Ge rätt underlag och information till produktion och leveransorganisation
Administrera servicerapporter, fakturor och projektdokumentationKvalifikationer
Skall-krav:
1-3 års relevant erfarenhet, t.ex. från eftermarknad, produktionsplanering eller projektkoordinering
God förmåga att arbeta strukturerat och följa upp leveranser
Initiativtagande och självgående med affärsmässig förståelse
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av B2B-eftermarknad eller tekniskt inriktade projekt
God administrativ förmåga och erfarenhet av projektverktygAnställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Plats: På plats i kundens lokaler, resor kan förekomma
Uppdragsperiod: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Anställning: Du blir anställd av oss och uthyrd till kund som konsult
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
