Cantera IT-partner AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-08Cantera söker ambitiösa och drivna konsulter med mycket god teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför nya utmaningar och att du förstår vikten av att sätta kunden i fokus.Vad kommer du arbeta med?avlasta befintliga business controllers i bokslutsarbete, kostnadsuppföljning, prognos och ekonomiska analyserdelta i arbetet med energibokslutet d v s avstämning och analys av produktionsanläggningarnas bränsleförbrukning och bränslelagerförse verksamheten med statistik och beslutsunderlag av olika slag samt ta fram underlag för rapportering av statistik till myndigheterhantera bokföring av vissa företagsgemensamma kostnader samt administrativa uppgifter t ex uppföljning motpartsrisker och förvaltning av finansiella profilersupport till verksamheten med att hantera inkommande frågor, felsöka och korrigera uppkomna fel i den interna redovisningeni samverkan med verksamheten aktivt förebygga att fel uppkommer genom att förbättra och automatisera rutiner och verktygdelta i kommande utvecklingsarbete inom datahantering och analytics som följer av affärssystembyteKravspecifikation:Vad krävs?Vi söker dig som har ca 3-5 års erfarenhet av controlling och redovisningAkademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande utbildningDu trivs med såväl administrativa som problemlösande arbetsuppgifter.Du har siffersinne och är noggrann, är service minded och arbetar aktivt för att förutse och förekomma problem.Du kommer att få inblick i många olika frågor och ha många olika kontaktytor inom företaget varför det är viktigt du sätter dig in i och förstår vår verksamhetErfarenhet från liknande verksamheter t ex processindustri är meriterande.Svenska och engelska i tal och skriftGoda kunskaper i ExcelVid ansökan märk ansökan med Junior ControllerSkicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och positionen kan bli tillsatt innan slutdatum.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-05-08Cantera IT-Partner AB5679284