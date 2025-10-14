Junior Controller - Lund

Sway Sourcing Sweden AB / Controllerjobb / Lund
2025-10-14


Vi söker en Junior Production Controller som vill ta nästa steg i karriären! Du kommer att arbeta nära produktionen och ha en central roll i att analysera, följa upp och driva förbättringar inom controlling.
Dina huvudsakliga ansvarsområdenFactory Performance

Rapportera och analysera produktions-KPI:er (utgifter, fabriksresultat, timkostnad)


Jämföra utfall mot budget och rekommendera förbättringsåtgärder


Product Costing

Beräkna produktkostnader och göra avvikelseanalyser


Föreslå förbättringar utifrån analyser


Systems & Tools

Vara expert i SAP och Excel


Använda BI-verktyg för analys och rapportering


Controlling & Compliance

Leda och hantera produktionscontrolling (månadsslut, kostnadskontroll, avsättningar)


Ansvara för månatliga lagerkontroller


Analysera och driva investeringsplaner


Skapa business cases och följa upp faktiska resultat


Säkerställa att interna och legala regelverk följs

Din profil
Trivs med att arbeta självständigt


Har lätt att ta kontakt och ställa frågor


Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska


Strukturerad, analytisk och lösningsorienterad

Krav på kompetenser
Erfarenhet av SAP och Excel


Starka kunskaper inom finance/controlling


Förståelse för legal & tax-krav


Kunskap inom månadsbokslut, investeringar och compliance

Övrig information

Drogtest krävs innan start


Vi presenterar kandidater löpande - vänta inte med din ansökan!


Skicka in ditt CV på engelska.

Plats: Lund, Sverige (onsite) Omfattning: Heltid, 40h/vecka Start: 24 november 2025 Slut: 8 maj 2026 Ansök senast: 17 oktober 2025

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Isabel Tataje
isabel@swaysourcing.com

Jobbnummer
9555267

