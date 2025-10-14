Junior Controller - Lund
Vi söker en Junior Production Controller som vill ta nästa steg i karriären! Du kommer att arbeta nära produktionen och ha en central roll i att analysera, följa upp och driva förbättringar inom controlling.
Dina huvudsakliga ansvarsområdenFactory Performance
Rapportera och analysera produktions-KPI:er (utgifter, fabriksresultat, timkostnad)
Jämföra utfall mot budget och rekommendera förbättringsåtgärder
Product Costing
Beräkna produktkostnader och göra avvikelseanalyser
Föreslå förbättringar utifrån analyser
Systems & Tools
Vara expert i SAP och Excel
Använda BI-verktyg för analys och rapportering
Controlling & Compliance
Leda och hantera produktionscontrolling (månadsslut, kostnadskontroll, avsättningar)
Ansvara för månatliga lagerkontroller
Analysera och driva investeringsplaner
Skapa business cases och följa upp faktiska resultat
Säkerställa att interna och legala regelverk följs
Din profil
Trivs med att arbeta självständigt
Har lätt att ta kontakt och ställa frågor
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska
Strukturerad, analytisk och lösningsorienterad
Krav på kompetenser
Erfarenhet av SAP och Excel
Starka kunskaper inom finance/controlling
Förståelse för legal & tax-krav
Kunskap inom månadsbokslut, investeringar och compliance
Övrig information
Drogtest krävs innan start
Vi presenterar kandidater löpande - vänta inte med din ansökan!
Skicka in ditt CV på engelska.
Plats: Lund, Sverige (onsite) Omfattning: Heltid, 40h/vecka Start: 24 november 2025 Slut: 8 maj 2026 Ansök senast: 17 oktober 2025 Ersättning
