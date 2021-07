Junior C# .Net-utvecklare - Stockholm deltid - Modernera AB - Elektronikjobb i Stockholm

Modernera AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-07-06Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se För en kunds räkning söker vi nu en C# fullstack-utvecklare. Vår kund är ett företag i översättningsbranschen vars IT-avdelning specialiserar sig på utveckling av flerspråkiga systemlösningar, support och konsulttjänster. Företaget grundades år 1965, har 200 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Bryssel, Barcelona, Warszawa, Shanghai och Detroit.Du kommer att jobba i trevliga lokaler i Sundbyberg.Du kommer att arbeta med hela systemutvecklingsprocessen, från design till implementering, i utmanande projekt.Du kommer att ingå i ett R&D-team som finns representerat i Stockholm och Warszawa och består av mjukvaruutvecklare som arbetar agilt med fokus på webbutveckling, snabb applikationsutveckling och databassystem för både interna och externa kundprojekt.2021-07-06Vi söker dig som har mindre än tre års heltidserfarenhet inom C#-utveckling.Vi söker dig som är bra på att samarbeta i team, är självgående och samtidigt kan ta initiativ.Du talar och skriver engelska och svenska obehindrat.MeriterandeUtveckling av företagslösningar i C# och .Net CoreAngularJavaScript, TypeScriptDatabaser; relationella och icke-relationella (SQL och NoSQL)Nätverkskommunikation, TCP/IP, HTTP, Rest, SOAP, message queuingTextkodning, Unicode och andra språkrelaterade tekniker.Distribuerad och parallell databehandlingAndra programmeringsspråk som Python, Java, Delphi, F#.Artificiell intelligens/neurala nätverk och maskinöversättning.Företaget erbjuder en kreativ och engagerad arbetsplats med goda möjligheter att växa och utvecklas inom företaget. Du erbjuds flexibla arbetstider.Du kommer att bli anställd hos vår kund. Deltid. Tillsvidareanställning. Fast lön, enligt överenskommelse. Tillträde: omgående.Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se . Skriv "Junior C# .Net-utvecklare - Stockholm deltid" i ärenderaden.Sista dag att ansöka är 2021-07-20Modernera ABHammarby kaj 10d12032 Stockholm5850441