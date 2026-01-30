junior business controller
Just nu söker vi på Randstad Finance en junior business controller för ett konsultuppdrag hos vår kund i Solna. Uppdraget är på sex månader med start omgående. Detta är en utmärkt möjlighet för dig med ett par års erfarenhet som vill arbeta i en internationell miljö och stötta en nordisk verksamhet i en central roll.
Som Business Controller hos vår kund kommer du att spela en viktig roll i att avlasta organisationen och säkerställa hög kvalitet i den finansiella rapporteringen. Affärsområdet fokuserar på kundservice, teknisk service och underhåll där lönsamhetsanalys och effektiv uppföljning står i centrum. Rollen har ett brett scope som omfattar hela Nordvästra Europa (Norden, Storbritannien och Benelux). Du arbetar nära den ansvariga chefen på kontoret i Solna men ingår i ett team där övriga kollegor är placerade utomlands.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Månadsvis rapportering: Ansvara för finansiella och operationella KPI:er inom Customer Service samt analysera avvikelser mot budget.
Effektivisering: Arbeta med att standardisera och automatisera rapporter för att optimera arbetsflöden.
Analys: Genomföra lönsamhets- och prisanalyser.
Prognos och Business Cases: Bidra i prognosarbete samt framtagande av finansiella analyser och beslutsunderlag.
Ansvarsområden
Prognos och Business Cases: Bidra i prognosarbete samt framtagande av finansiella analyser och beslutsunderlag.

Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen krävs att du är analytisk, noggrann och kan arbeta självständigt i en föränderlig miljö.
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
Minst 2 års yrkeserfarenhet som Business Controller där du har arbetat med liknande arbetsuppgifter.
Goda kunskaper i finansiell analys och vana vid att hantera stora datamängder.
Då rollen verkar i ett internationellt kluster krävs obehindrad engelska och svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid att du är tillgänglig för start omgående.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
