Junior AML Analyst Stockholm
Sway Sourcing Sweden AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Om rollen
Vår kund söker AML Analysts på entry level med fokus på sanctions screening för ett tidsbegränsat uppdrag. I rollen arbetar du operativt med daglig sanktionscompliance genom att utreda screeninglarm och bedöma potentiella träffar med hög noggrannhet. Uppdraget ger dig möjlighet att bygga en stark grund inom AML, finansiell brottsprevention och riskbedömning i en internationell miljö där kvalitet och regelefterlevnad står i centrum.
Rollen präglas av struktur, precision och kontinuerligt lärande. Du tar ägarskap för dina ärenden, dokumenterar beslut tydligt och samarbetar nära seniora analytiker för att säkerställa korrekta och välgrundade utredningar.
Dina arbetsuppgifter
Du granskar och utreder sanctions screening-larm i enlighet med interna policys och regulatoriska krav. Arbetet innefattar namnmatchning, kontextuell analys och hantering av falska positiva träffar samt eskalering av potentiella verkliga träffar och mer komplexa ärenden enligt fastställda processer. Du dokumenterar utredningsresultat på ett strukturerat och tydligt sätt, identifierar återkommande mönster och kvalitetsbrister i larmflödet och bidrar till förbättring av screeningprocesser. Rollen innebär nära samarbete med seniora analytiker och relevanta interna intressenter.
Din profil
Du har 1-3 års erfarenhet av AML, sanctions screening eller arbete inom finansiell brottsbekämpning. Du har en grundläggande till god förståelse för sanktionsregelverk och arbetar strukturerat, metodiskt och detaljorienterat. Du tar ansvar för dina ärenden, är nyfiken och vill kontinuerligt utveckla din kompetens inom sanctions screening och AML. Du behärskar engelska flytande i tal och skrift. Erfarenhet från snabbrörliga finansiella miljöer är meriterande och certifieringar såsom ACAMS eller ICA ses som ett plus.
Personliga egenskaper
Du är analytisk, kvalitetsmedveten och trivs i roller där noggrannhet och struktur är avgörande. Du är ansvarstagande, samarbetsinriktad och bekväm med att arbeta mot tydliga processer och deadlines.
Plats, omfattning och period
Plats: StockholmOmfattning: HeltidStartdatum: 12 januari 2026Period: 1-3 månaderSpråk: Engelska, professionell nivå
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6964764-1762299". Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
111 29 Kontakt
Christopher Sandoval christopher@swaysourcing.com +46737012904 Jobbnummer
9657903