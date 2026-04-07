Junior AI & Data Business Analyst
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Är du i början av din karriär och har ett brinnande intresse för AI, data och verksamhetsutveckling? Vi söker nu en engagerad och strukturerad medarbetare till en spännande roll hos vår kund, ett globalt och världsledande industribolag med en stark innovationsagenda. Här får du möjligheten att kliva in i ett internationellt bolag som ligger i framkant inom elektrifiering och uppkopplade lösningar, där du blir en viktig länk i arbetet med att implementera och stötta deras AI-satsningar.
Du erbjuds
Som konsult hos Maxitech blir du en del av en entreprenörsdriven kultur där självledarskap och personlig utveckling står i fokus. Vi erbjuder ett ödmjukt och tillitsbaserat ledarskap samt branschens mest flexibla erbjudande. Hos oss värdesätts rättvisa villkor, transparens och ärlighet, vilket skapar en trygg och stimulerande arbetsmiljö där du får de verktyg du behöver för att växa professionellt.Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med två huvudsakliga fokusområden:
Training & Adoption Support:
• Bidra till planering, koordinering och genomförande av organisationens AI-träning.
• Skapa och uppdatera utbildningsmaterial, dokumentation och onboarding-stöd.
• Samla in och strukturera användarfeedback för att förbättra utbildningsinnehållet.
• Säkerställa att kunskapsbaser är uppdaterade och att material uppfyller krav för audit och compliance.
Portfolio Support:
• Stötta portföljens framdrift genom kravinsamling, dokumentation och administration.
• Ta fram underlag såsom user stories, kravspecifikationer och user flows.
• Konsolidera input från intressenter och hantera backlog samt portföljöversikter.
• Säkerställa att tydlig information finns tillgänglig för både portfölj- och utvecklingsteam.Profil
Vi söker dig som är naturligt nyfiken på ny teknik och trivs i en roll där struktur och kommunikation är nyckeln till framgång. Du är noggrann, tar stort eget ansvar och har en förmåga att skapa ordning i komplex information.
Vi ser gärna att du har:
• En pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning inom ekonomi, IT, data eller teknik.
• Grundläggande förståelse för AI, analysverktyg och modern teknik.
• God analytisk förmåga och erfarenhet av att strukturera dokumentation.
• Meriterande med tidigare erfarenhet från studentroller, praktik eller juniora roller inom analys eller koordinering.
Som person är du tydlig i din kommunikation på både svenska och engelska, samarbetsinriktad och bekväm med att hantera flera parallella uppgifter i en dynamisk miljö.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning. Förutsatt att båda parter är nöjda finns möjlighet att bli överrekryterad till kund.
Omfattning: Heltid.
Placering: Göteborg eller Stockholm.
Start: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval och tar inte emot CV via e-mail.Om företaget
Maxitech är ett IT-/Tech-konsultbolag som arbetar med några av branschens skarpaste konsulter. Vi erbjuder även direkta rekryteringslösningar för våra kunder och anpassar våra tjänster efter deras specifika behov Så ansöker du
