Junior Administratör till Foxway - Mero Rekrytering AB - Datajobb i Växjö

Mero Rekrytering AB / Datajobb / Växjö2021-06-29Drivs du av att skapa kundvärde och arbeta med digitalisering och hållbarhet? Då är Foxway en perfekt match. Är du dessutom en fena på relationsbyggande, är vi snart i mål.Foxway är ett globalt företag med över 600 kollegor i fem länder. Tillsammans gör dem det digitala livet enkelt för deras kunder. Det gör dem genom att jobba hållbart i alla dimensioner. Miljömedvetet, socialt och ekonomiskt. Win-win-win för kunden, företaget och miljön. Organisk tillväxt i kombination med strategiska förvärv har gjort att Foxway vuxit kraftigt de senaste åren. Är du deras nästa kollega som vill göra skillnad och fortsätta växa tillsammans?2021-06-29Mero hjälper just nu Foxway att hitta Administratörer som ska ansvara för deras RMA (return merchandise authorization). Tjänsten innebär bland annat hantering och administration av exempelvis felaktiga eller skadade produkter som ska returneras, felsökas eller repareras. Du är i ständig kontakt med både kunder och leverantörer och du tar emot och registrerar RMA-ärenden via ärendesystem, telefon eller e-post.Exempel på arbetsuppgifter:Ansvarig för att fullfölja RMA-ärenden från registrering till slutförandet.Säkerställande utav produktreturer samt åtgärd oavsett utfall fokus på kundupplevelsen.Samarbetar med lager och andra berörda avdelningar för att på bästa sätt hantera ärendet och relationen med kunden, distributören och tillverkaren.Informera och vägleda slutanvändare, partners och interna funktioner kring frågor, relaterade till garantier, felsökningar och transport.Här får du arbeta i en snabb och händelserik miljö med flera pågående projekt åt gången, men där samarbetet är viktigt för att på bästa möjliga sätt nå lösningen, utan att behöva tumma på kundnöjdheten.Mer information ges under eventuell intervju.Vi söker dig med drivet och inställningen, som gillar när det händer mycket och det kan uppstå problem som måste lösas på effektivt sätt för att bibehålla en hög kundnöjdhet. Du är en social och kommunikativ person som inte har några problem med att hantera olika typer av människor i olika situationer - både kollegor, kunder och leverantörer. Samtidigt som du gillar att multitaska, har du lätt för att analysera och uppmärksamma detaljer i pågående projekt.Erfarenhet av kundbemötande och förstår vilka situationer som kan uppstå, både via telefon och mailErfarenhet av ärendesystemTekniskt intresse - gärna att du har förmåga att själv kunna felsöka en dator exempelvisSvenska och engelska i tal och skriftMeriterandeErfarenhet av liknande arbeteErfarenhet av logistik, orderhantering och/eller returhanteringFoxways vision är att göra det digitala livet enklare. Det är deras bidrag till en positiv förändring i samhället. Foxway vill förenkla IT-tjänster och göra dem hållbara så att deras kunder kan fokusera på det de är bäst på. Företaget har vuxit snabbt de senaste åren och deras ambition är att vara det ledande företaget i Europa för hållbara IT-tjänster och återvinning av elektronik. Alla steg hanteras in-house vilket gör dem unika på marknaden. Foxway är här för att hjälpa sina kunder att hitta sin väg i det digitala livet.För Foxway är det viktigt med en arbetsplats som värdesätter mångfald och inkludering och ger lika möjligheter för alla.Ort: VäxjöOmfattning: HeltidStart: OmgåendeUrvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-10Mero Rekrytering AB5835945