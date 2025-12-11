Junior Administratör | Södertälje
2025-12-11
Är du en noggrann och strukturerad person som gillar ordning och reda? Nu söker vi på Manpower Juniora Administratörer till vår kund i Södertälje. Här får du arbeta brett med administrativa uppgifter i ett stöttande team, perfekt för dig som vill utvecklas inom administration. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Södertälje
Start: 2 januari 2026
Omfattning: Heltid, till sista juni 2026
Övrigt: Kontorsnärvaro minst två dagar per vecka
Om uppdraget
Som Junior Administratör kommer du att arbeta med olika administrativa moment som stödjer verksamheten. En del av uppdraget innebär att hjälpa till med enklare administration kopplad till rekryteringsprocesser, till exempel att hålla ordning på dokumentation, boka tider och se till att information är uppdaterad. Rollen är i första hand administrativ och du blir en viktig del i att få vardagen att flyta på.
Exempel på arbetsuppgifter
* Hantera dokumentation och se till att information lagras korrekt
* Uppdatera system och stötta med enklare koordineringsuppgifter
* Administrativt stöd i delar av rekryteringsprocessen
* Utföra övriga administrativa uppgifter som dyker upp i det dagliga arbetet
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs med att ha koll på detaljer. Du har en positiv och hjälpsam inställning och gillar att stötta andra i teamet.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
* God datorvana och lätt för att sätta dig in i olika system
* Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter
I enlighet med våra kunders krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll inför en eventuell anställning.
Vad kan ManpowerGroup erbjuda dig?
