Junior Accountant med erfarenhet från Big Four
2025-12-10
Vill du bli en del av ett innovativt och globalt företag som ligger i framkant av teknik och hållbara lösningar där du får chansen att utvecklas i en dynamisk och internationell miljö där dina insatser gör skillnad?
Vill du bli en del av ett innovativt och globalt företag som ligger i framkant av teknik och hållbara lösningar där du får chansen att utvecklas i en dynamisk och internationell miljö där dina insatser gör skillnad?

SJR tillsätter nu en driven Junior Accountant till vår kund i Kista, ett globalt bolag inom elektronikbranschen. Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt och inledningsvis på 6 månader med anställning hos SJR och chans till förlängning alternativt anställning hos vår kund därefter. Här jobbar du på plats på kontoret fem dagar i veckan.

Om tjänsten
I denna roll kommer du att ha en viktig funktion inom redovisning och finansiell kontroll. Du kommer att hantera löpande redovisning, betalningar, leverantörsreskontra och finansiell rapportering samt bidra till att säkerställa att interna kontroller efterlevs.
Ansvarsområden
• Hantering av leverantörsreskontra, inklusive registrering, uppdateringar och kontroll av betalningar.
• Dagliga bankavstämningar och månadsavslut.
• Administration av anläggningstillgångar.
• Förberedelse av finansiella rapporter för månadsbokslut.
• Säkerställande av att alla ekonomiska transaktioner följer interna kontroller.
• Stöd vid interna revisioner och extern finansiell granskning.
• Dokumentation och förbättring av redovisningsprocesser.
• Kommunikation med interna team och leverantörer för att säkerställa korrekt hantering av utgifter.
Lämplig bakgrund
Vi söker en junior kandidat med kandidatexamen inom ekonomi, redovisning eller finans. Du har 1-3 års erfarenhet av redovisning eller ekonomiska processer och goda kunskaper i Excel, inklusive pivottabeller och datahantering. Vi ser gärna att du har erfarenhet från något av Big 4 bolagen. Rollen kräver flexibilitet vid behov, till exempel i samband med globala finansiella stängningar. För att lyckas ser vi också att du har mycket god kommunikationsförmåga och behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift.

Dina personliga egenskaper
Du är en person som arbetar strukturerat och noggrant, med en stark analytisk förmåga som gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa frågor. Samtidigt är du självgående och initiativrik, och tar gärna ansvar för att driva ditt arbete framåt utan att vänta på instruktioner. Du trivs i en dynamisk och föränderlig miljö där tempot kan skifta, och där du regelbundet använder engelska - både i tal och skrift - som en naturlig del av ditt dagliga arbete. Din förmåga att vara flexibel, proaktiv och kommunikativ gör dig till en trygg och uppskattad kollega.
Vad erbjuder vi
Om du trivs i en dynamisk och internationell miljö där du får ta ansvar och utvecklas inom ekonomi och redovisning, då kan detta vara en perfekt möjlighet för dig!

Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-12-18.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09

Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
