Junior Account Manager till Eunify Solutions
2026-01-09
Om Eunify Solutions AB
Eunify Solutions är ett svenskt konsultbolag i snabb tillväxt, verksamt i gränslandet mellan IT och offentlig finansiering. Sedan starten 2024, med bas i centrala Stockholm, har de snabbt etablerat en tydlig position på marknaden. Deras fokus ligger på att hjälpa små och medelstora företag att maximera sin finansiella potential genom skatteincitament och stöd, exempelvis energiskatteavdrag, FoU-avdrag och klimatinvesteringsprogram.
De befinner sig i en mycket expansiv fas och söker därför 2st Juniora Account Managers som vill vara med och bidra till deras fortsatta resa.
RollenSom Junior Account Manager blir du en nyckelperson i deras försäljningsorganisation. Du ansvarar för att ta hand om kvalificerade leads, driva hela säljprocessen och skapa långsiktiga relationer med beslutsfattare på högsta nivå inom näringslivet, framför allt inom SME-segmentet.
Det här är en roll för dig som trivs i mötet med människor, är skicklig på att bygga förtroende och har förmågan att omsätta möjligheter till affärer. Med nyfikenhet, affärsmässighet och energi bidrar du till att utveckla kundrelationer och Eunify som bolag.
Exempel på arbetsuppgifterTa emot och bearbeta kvalificerade leads
Initiera första kontakt och etablera relation med kunder
Kartlägga behov och presentera skräddarsydda lösningar
Ansvara för hela säljprocessen, från första möte till signerat avtal
Följ upp och utveckla befintliga kundrelationer
Samverka nära med sälj- och marknadsteamet för att driva gemensam framgång
Vi söker dig somBehärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Har en professionell närvaro i telefon och lätt för att skapa förtroende
Är lösningsorienterad, strukturerad och motiveras av tydliga mål
Har intresse för försäljning och företagsutveckling
Vill vara med på en expansiv resa
Tidigare erfarenhet av kundkontakt, försäljning eller mötesbokning är meriterande, men inte avgörande. Din inställning och drivkraft är viktigast.
Eunify Solutions erbjuderFast lön med attraktiv provisionsmodell
Gedigen onboarding och kontinuerlig säljutbildning
Möjlighet till hybridarbete efter introduktion
Ett energifyllt, värderingsdrivet team med korta beslutsvägar och stort individuellt inflytande
Modernt kontor i centrala Stockholm
Sociala aktiviteter, gemensamma konferenser, friskvårdsbidrag och konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Vill du vara med och bygga framtidens Eunify?
I denna rekrytering samarbetar Eunify Solutions med HEEX. Skicka din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Nordh på HEEX, henrik.nordh@heex.se
eller på telefonnummer 076-394 22 04. Mer information om Eunify Solutions finns på företagets hemsida, https://www.eunify.se/.
