Junior Account Manager Befintliga kunder

2026-03-03
Om oss Fibio är en svensk mobiloperatör som erbjuder flexibla och prisvärda mobilabonnemang. Vi har högst betyg av alla operatörer i Sverige på Trustpilot och är en av få mobiloperatörer i Sverige som erbjuder miljömärkta abonnemang certifierade med Bra Miljöval. Det betyder att våra kunder kan göra ett bra val för både plånboken och miljön - utan att tumma på kvaliteten.
Om rollen Som kundkommunikatör hos Fibio arbetar du med att kontakta våra befintliga kunder. Du hjälper dem att få ut mer av sitt abonnemang genom att ge service, lösa problem och vid behov erbjuda förbättrade lösningar. Det handlar om kundvård och relationsbyggande, inte om att jaga nya kunder.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Kontakta befintliga kunder via telefon
Hjälpa kunder med frågor och ge bra service
Identifiera behov och föreslå förbättrade lösningar där det passar
Fokusera på att skapa nöjda, lojala kunder
Bidra till en positiv och engagerad arbetsmiljö tillsammans med kollegor
Vad vi söker hos dig:
Du är kommunikativ och har lätt för att prata med människor
Du är lyhörd, lösningsorienterad och professionell i ditt bemötande
Du har god datorvana och behärskar svenska flytande i tal och skrift
Du kommer i tid, tar ansvar och har hög närvaro
Du trivs med att utvecklas och är öppen för feedback
Tidigare erfarenhet av kundkontakt är meriterande, men inget krav
Om anställningen:
Plats: På vårt kontor i Helsingborg, 2 minuters gång från Helsingborg C
Arbetstid: Heltid, måndag till fredag kl. 08.00-17.00
Distansarbete eller flexibla tider är inte aktuellt - vi arbetar alltid tillsammans på plats
Vi erbjuder:
En stabil och trivsam arbetsmiljö
Kollegor som stöttar, utvecklar och utmanar varandra
Praktisk utbildning och coachning inom kundkommunikation och sälj
Möjlighet att växa i takt med företaget
Välkommen till Fibio - där kunden alltid är i fokus!
