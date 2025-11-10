Juicy Joy AB
Bli en del av Juicy Joy
Är du serviceinriktad, energisk och älskar att skapa glädje för andra?
Juicy Joy är ett modernt café som sprider smak och inspiration med:
Fräscha smoothies och hälsosamma drycker.
Färgglada fruktsallader.
Lyxiga pannkakor och lättare rätter.
Hos oss får du:
Möjlighet att möta kunder med leende och sprida energi.
Lära dig baristakunskaper och skapa läckra drycker.
Vara med och utveckla caféets koncept och kvalitet.
Arbeta i ett team där kreativitet och positivitet värderas högt.
Vi söker dig som:
Har ett stort servicehjärta och tycker om att arbeta med människor.
Är noggrann, ansvarsfull och flexibel.
Är kreativ och gillar att bidra med idéer.
Är en lagspelare som sprider energi och glädje.
Praktiskt:
Arbetstid: Deltid eller heltid enligt överenskommelse.
Plats: Eksjö
Är du redo att bli en del av vårt glada och inspirerande team? Tveka inte - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: muaidmuasas@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Juicy Joy AB
(org.nr 559536-7334)
Norra Storgatan 29 A (visa karta
)
575 32 EKSJÖ Kontakt
Muaid Muasas muaidmuasas@gmail.com 0767711726 Jobbnummer
9597291