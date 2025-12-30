JU söker Campusvärd
Vill du ha en varierad roll där du kombinerar praktiskt arbete med administration och service? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vill du vara en del av en organisation som sätter människan i fokus? Vid Jönköping University (JU) arbetar vi utifrån vår vision "People First", där vi strävar efter att skapa en inkluderande och hållbar framtid för studenter, personal och samhället i stort.
Genom ett tillitsbaserat arbetssätt stärker vi vårt samarbete och förmåga att möta framtidens utmaningar.
Som campusvärd på JU:s Campus i Gränna blir du en nyckelperson i att skapa en trygg, trivsam och välfungerande miljö för våra medarbetare, internationella studenter och gäster. Du ansvarar för att våra gemensamma utrymmen används effektivt, att lokalerna är i gott skick och att kommunikationen fungerar smidigt inom campus.
I din roll ingår vanligen förekommande arbetsuppgifter kopplat till konferens, utbildning och studentboende vilket bland annat innebär:
- planera och koordinera användningen av skolans gemensamma utrymmen
- beställa material, hantera och följa upp serviceavtal och eventuellt övrigt underhåll
- säkerställa att lokaler, möbler och utrustning är i gott skick
- bidra till en trygg campusmiljö och därmed vara ett stöd för våra studenter
- vara en länk mellan medarbetare och studenter
- kommunicera med våra kunder och gäster samt planera och genomföra konferenser och möten
- vara med och anordna studentaktiviteter på campus.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god organisationsförmåga och är strukturerad i ditt arbete. Du är en serviceinriktad person med god samarbetsförmåga. Vi ser även att du är praktiskt lagd och är en lösningsorienterad person. Det är meriterande om du har erfarenhet från likande arbete. För att lyckas i rollen så behöver du ha goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse där provanställning kommer att tillämpas. Arbetstidsvillkor: reglerad arbetstid med flextid. Kollektivavtal och individuell lönesättning tillämpas. För mer information om våra villkor och förmåner, exempelvis förmånliga statliga avtal när det gäller löne-, pension- och anställningsvillkor, https://ju.se/om-oss/jobba-pa-ju/ju-som-arbetsplats.html.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi senast 25 januari. Vi ser gärna att din ansökan innehåller CV och personligt brev.
Högskoleservice är en del av Jönköping University. Med vår stora bredd tillhandahåller vi väsentligen all stödverksamhet. Hos oss får du en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö där du träffar många människor och har stora möjligheter att utvecklas.
Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på https://ju.se/ Ersättning
