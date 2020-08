Joursjuksköterska helger dagtid - Vara Vård och fastighet AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Vara Vård och fastighet AB

Vara Vård och fastighet AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2020-08-25Adept Sjuksköterskejour är en privat jourverksamhet med ansvar för HSL- insatser på äldreboenden, LSS, socialpsykiatri samt ordinärt boende på jourtid och är en av de största aktörerna inom joursjukvård med sjuksköterskor i hela Stockholms- Uppsalas- samt Södermanlands län.Företaget har under 20 år levererat tjänster till bl.a. landsting, kommuner och privata vårdgivare och vår målsättning är att bli den största privata jourverksamheten i Sverige.Våra sjuksköterskor arbetar tillsammans i team inom olika geografiska områden och vi har larm- sjuksköterskor med övergripande rådgivningsfunktion och även beredskapssjuksköterskor.Vi söker nu fler duktiga sjuksköterskor och distriktssköterskor för tillsvidare eller extra arbete.2020-08-25Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga sjuksköterskeinsatser i SÄBO, LSS, Hemsjukvård samt Socialpsykiatri under jourtid. Arbetet är varierat och självständigt med frihet under mycket ansvar och vi vill att man ser till patientens bästa och vetskapen om att våra kunder är många med olika slags behov. Förutom telefonrådgivning kommer dina patientbesök omfatta administrering av läkemedel, medicinska bedömningar, katetersättning/spolning, palliativ vård etc.Du har jourläkare som stöd vid behov och du är undersköterskans stöd vid behov.Arbetstider Sjuksköterska:Helger och röda dagarDag kl. 08-16.15Du skall vara leg. sjuksköterska med minst två års erfarenhet och gärna vidareutbildad till distriktsköterska. Extra meriterande om du har erfarenhet inom verksamhetsområdet.En vilja och förmåga att behandla alla lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ser vi som en självklarhet för att du ska kunna arbeta hos oss. Du är noggrann i din yrkesutövning, behärskar svenska väl i tal och skrift, van att arbeta självständigt med högt tempo och flexibel arbetstyngd.Arbetet innebär direkt- som telefonkontakt med patienten, dess anhöriga och dina medarbetare. Dokumentation sker i olika slags patientjournalsystem och därmed bör du vara flexibel, inneha bred journalkunskap och vanan att arbeta digitalt för att trivas på jobbet.Du ska vara prestigelös, noggrann och serviceinriktad och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Ansökningar kommer att behandlas fortlöpande.Kontakt: vc@sskjour.se Provanställning tillämpas och upplärning sker inom de olika områden för att du ska känna dig trygg och säker i arbetet hos Adept Sjuksköterskejour.#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2020-09-24Vara Vård och fastighet ABKarusellplan 1412631 Hägersten5333159