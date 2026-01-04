Jour Tungmekaniker
2026-01-04
Edisons Transport & Bemanning söker två erfaren och självgående mobil lastbilsmekaniker som kan rycka ut när våra kunders fordon får driftstopp. Du arbetar ute på fältet med en fullt utrustad servicebil och hanterar allt från felsökning till akuta reparationer av tunga fordon.
Arbetet är varierande och kräver både teknisk kompetens och förmåga att lösa problem snabbt och självständigt. Utgångspunkt är Alvesta med uppdrag i hela regionen.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som lastbilsmekaniker eller tungmekaniker
Har goda kunskaper inom felsökning, hydraulik, el och mekanik
Är trygg med att arbeta självständigt ute på fältet
Har B-körkort (C/CE är meriterande)
Behärskar svenska i tal och skrift
Är serviceinriktad, lösningsfokuserad och stresstålig
Kan arbeta varierande tider vid akuta utryckningar
Är helt rökfri
Inte har med dig djur - inga djur är tillåtna i servicebilen
Vi erbjuder:
Heltidstjänst med provanställning (6 månader) och möjlighet till tillsvidare
Servicebil och utrustning
Varierande arbetsdagar med stort eget ansvar
Start omgående, med löpande urval och intervjuer
Låter det här som en roll för dig?
Skicka din ansökan med CV så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edisons E&T AB
