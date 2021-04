Jönköping: Produktionschef till Recyctec - Jobbakuten Väst AB - Chefsjobb i Jönköping

Prenumerera på nya jobb hos Jobbakuten Väst AB

Jobbakuten Väst AB / Chefsjobb / Jönköping2021-04-12Drivs du av att arbeta med förändring och förbättring för att skapa utveckling och hållbarhet? Vi rekryterar en produktionschef till Recyctec ABRecyctec, EarthCareTMRecyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi. Recyctec tar emot använd, förorenad glykol, renar den och säljer sedan den rena, fina produkten under eget varumärke.Använd glykol klassas som farligt avfall och går oftast till förbränning, men med Recyctecs process konverteras avfallet till en ren produkt som kan återanvändas. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15, i egen regi och via samarbetspartners.EarthCareTM Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners. Recyctecs återvunna glykol minskar koldioxidbelastningen med ca. 80 % jämfört med nytillverkad glykol. För närvarande renas ca. 2 700 ton använd glykol per år. Ambitionen är att öka denna volym avsevärt.Företaget har fabrik och kontor i Momarken strax söder om Jönköping, och har idag ca 10 anställda. Recyctec är börsnoterat, listat på Spotlight Stock Market.Vi söker nu en produktionschef till anläggningen i JönköpingVi tror att du är civilingenjör med kemisk anknytning och med några års erfarenhet från ledande befattning inom processindustrin. Vi tror också att du gillar att lära dig nya saker, har en förmåga att få folk med dig och gärna arbetar med ny teknologi.Eftersom vi arbetar med en nyutvecklad process, i behov av optimering, blir nyfikenhet, flexibilitet och problemlösningsförmåga viktiga drivkrafter för att lyckas. Vidare har du erfarenhet av ledarskap, förändring- och förbättringsarbeten samt har en god kommunikationsförmåga.Processen innehåller flera reningssteg. Den är till stor del byggd och utvecklad av nuvarande produktionschef, Gunilla Dirnberger, som kommer att gå i pension.Intervjuer kommer att hållas löpande, så skicka gärna din ansökan omgående. Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Jansson på Recruitmore, 072-5541165/ andreas@recruitmore.se 2021-04-12För att söka tjänsten klicka på länken "Skicka ansökan".Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-04-25Jobbakuten Väst AB5684647