Jobbmatchare / handledare - timanställning

2026-02-05
A-karriär är en del av A-Group som representerar starka varumärken inom omställning, bemanning, rekrytering, coachning och search. Årligen sysselsätter våra bolag omkring 3 000 medarbetare och samarbetar med cirka 500 kundföretag.
Som en fristående aktör för Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha är vårt mål är att hitta långsiktiga och hållbara lösningar för våra deltagare att närma sig arbetsmarknaden genom effektiva och professionella processer och verktyg. Vårt recept på framgång kan uttryckas i en kort mening: "Expertis och engagemang ger resultat".
Som ett bevis på vår skicklighet tilldelades vi högsta betyg, fyra av fyra stjärnor, i Göteborg i Arbetsförmedlingens senaste betygssättningar av fristående leverantörer (november 2025 & januari 2026).
Vi är ett litet och sammansvetsat team som i dagsläget har tre kontor i Göteborg. Just nu befinner vi oss i en kraftig tillväxtfas och behöver därför förstärka teamet med ytterligare en jobbmatchare/handledare på deltid.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du möjligheten att göra skillnad för arbetssökande personer!
Du kommer arbeta med människor enskilt och i grupp. Arbetet följer vår unika metodik, OPC, där deltagarnas kunskaper, färdigheter, motivation och styrkor tas till vara. Avsikten är att hitta varje persons unika profil för att kunna ta nästa steg mot arbetsmarknaden.
Dina arbetsuppgifter är att planera, organisera och genomföra insatser som syftar till att deltagarna ska förbättra sina möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden. Parallellt söker du aktivt efter jobbmöjligheter genom att kontakta arbetsgivare som matchar deltagarnas kompetens.
Du fungerar som ett stöd till deltagaren i hela processen mot arbete eller utbildning. Detta genom handledning, coachning, matchning och uppföljning. Löpande kontakter med näringslivet är en viktig del i arbetet.
Utbildnings- och erfarenhetskrav
På grund av myndighetskrav behöver du ha läst minst 180 högskolepoäng. Du måste också ha minst två års arbetslivserfarenhet.
Alternativt minst ett års eftergymnasial utbildning på heltid och minst tre års yrkeserfarenhet från arbete med personalansvar, karriärrådgivning, bemanning, rekrytering, studie- och yrkesvägledning eller motsvarande.
Personliga kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där rätt inställning är av avgörande betydelse.
För att lyckas med uppdraget som handledare/jobbmatchare ser vi att du är energisk, engagerad, har stort tålamod och drivs av att se resultat av dina prestationer. Du har ett coachande och rådgivande förhållningssätt, förståelse för människors olika förutsättningar och trivs med att arbeta i en föränderlig miljö.
Stora delar av tjänsten innebär ensamarbete där ditt omdöme, dina kunskaper och erfarenhet är direkt avgörande för din och dina deltagarens framgång.
Eftersom arbetet till viss del är administrativt behöver du ha goda allmänna datakunskaper samt tala och skriva svenska och engelska obehindrat. Ytterligare språkkunskaper samt körkort och tillgång till egen bil är meriterande.
Placering
Du kommer att tjänstgöra på något eller några av våra kontor i Göteborgsområdet (Hisings Backa, City och/eller Frölunda).
Omfattning och arbetstider
Vi erbjuder en timanställning där du varje månad arbetar på ett schema. Tjänstgöring ä uteslutande på dagtid under vardagar.
Omfattningen kan variera men tros inledningsvis vara 8 timmar / vecka för att sedan succesivt öka.
I början av anställningen får du en internutbildning i vår OPC-process, vårt avtal med Arbetsförmedlingen och administration.
Lön och tillträde
För den här tjänsten är vår bedömning att timlönen är mellan 165 kr - 190 kr beroende på erfarenhetsnivå.
Vi ser gärna att tjänsten tillsätts omgående. Därför tillämpar vi löpande urval. Vänta därför inte med att ansöka!
Ersättning

Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Omfattning

Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare A-Karriär Sweden AB

(org.nr 556530-2477)
(org.nr 556530-2477) Arbetsplats
A-Karriär Jobbnummer
9724928