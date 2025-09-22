Jobbcoach till Framtidscentrum
Trollhättans Kommun / Personaltjänstemannajobb / Trollhättan Visa alla personaltjänstemannajobb i Trollhättan
2025-09-22
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vill du göra skillnad för ungdomar och unga vuxna som står inför viktiga vägval i livet? Är du en engagerad och motiverande person som brinner för att coacha andra mot studier eller arbete? Då kan du vara vår nya jobbcoach.
Om Framtidscentrum
Framtidscentrum är en av tre arbetsmarknadsenheter i Trollhättan stad. Vårt uppdrag är att "Ta tillvara på arbetskraften som finns genom att kompetenshöja och matcha våra deltagare mot arbetsmarknadens efterfrågan!"
Framtidscentrum vänder sig till unga vuxna i åldern 16-29 år och erbjuder coachande stöd där individen får stå i centrum. Vår arbetsgrupp består av engagerade jobbcoacher, aktivitetspedagog, socialadministratör och samordnare - tillsammans arbetar vi för att motivera, vägleda och matcha unga mot studier eller anställning. Vi erbjuder individuella samtal, kartläggningar, handlingsplaner, kompetenshöjande insatser och gruppaktiviteter med fokus på hälsa, arbete och studier. Vi tror på varje individs förmåga, ser möjligheter snarare än hinder och är övertygade om att det finns en plats för alla!Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som jobbcoach kommer du att:
• Coacha ungdomar och unga vuxna mot arbete eller studier
• Genomföra individuella samtal, kartläggningar och upprätta handlingsplaner
• Arbeta uppsökande och vara aktiv i samverkan med arbetsgivare, utbildningsanordnare, socialtjänst m.fl.
• Arbeta i team med andra coacherKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en utbildningsbakgrund som beteendevetare, socionom eller annan likvärdig utbildning
• Har erfarenhet av att arbeta med metoderna Supported Employment, Individual placement and support (IPS) och Motiverande samtal (MI)
• Har erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsområdet
• Har erfarenhet av att arbeta med unga i förändringsprocesser
• Är engagerad och drivs av att se resultat
• Är lyhörd, motiverande, kreativ, lösningsfokuserad och har ett pedagogiskt förhållningssätt
• Är trygg i att skapa relationer med olika arbetsgivare
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med personer som har neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa
• Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet
• Kunskap om olika stödinsatser och myndighetskontakter
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du får vara med och påverka ungas framtid
• Ett engagerat och kompetent team
• Möjlighet till kompetensutveckling
• En arbetsplats som värdesätter samarbete, nytänkande och respekt
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/279". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Ulrika Sten Sporrong, Enhetschef 0520-495597 Jobbnummer
9519115