Jobbcoach
2025-10-16
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
Arbetsmarknadsenheten i Oxelösunds kommun söker nu en kollega som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Som jobbcoach ingår du i ett team som ansvarar och samordnar alla kommunala arbetsmarknadsinsatser.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätta individuella planer för de som deltar i arbetsmarknadsinsatser, ge stöd och vägledning enskilt och i grupp, matcha deltagare mot arbetsplatser och platsanskaffning. Som jobbcoach ansvarar du även för att dokumentera det som rör insatsen och individen, samt att följa upp insatsen.
En viktig del i arbetet är samverkan med både interna och externa parter, samt att skapa nya och vårda befintliga kontakter.
Jobbcoachen samordnar arbetet kring insatserna. Det krävs därför att du som jobbcoach organiserar och strukturerar arbetet kring insatserna. Det är viktigt att arbeta lösningsfokuserat och arbetet förutsätter att du har ett ödmjukt förhållningssätt, och att du möter människor med respekt.
I just denna tjänst har du även ett samordnande ansvar för verksamhetens insatser.
Du säkerställer att gruppens dagliga arbete uppfyller organisationens uppsatta mål. Du fördelar arbetet inom gruppen och agerar som en länk mellan gruppen och enhetschef.Kvalifikationer
Du ska ha en relevant högskoleexamen och erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Kunskap inom arbetsmarknadsfrågor är meriterande.
Det är viktigt att du har social kompetens, det vill säga att du är bra på att samarbeta och kommunicera, att du har lätt för att skapa förtroende, kontakter och goda relationer. Du har god förmåga att uttrycka dig, både muntligt och skriftligt, och du är mål- och utvecklingsinriktad. Andra viktiga egenskaper är att du är stabil, lyhörd, analytisk, drivande samt att du kan arbeta självständigt och i perioder under högt tryck.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
Den som erbjuds tjänst inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Oxelösunds kommun ska visa upp utdrag ur sitt belastningsregister.
Ett sådant utdrag behöver beställas av personen själv, via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oxelösunds kommun
Thotte Fuchs thotte.fuchs@oxelosund.se
