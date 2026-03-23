Jobbcoach - Gävle
2026-03-23
Bli vår nästa Jobbcoach - Hjälp människor att hitta rätt jobb!
Brinner du för att se andra lyckas och vill göra verklig skillnad i människors liv? Vi söker nu en engagerad och driven Jobbcoach till vårt team inom Rusta och Matcha. Hos oss får du chansen att guida arbetssökande mot sysselsättning och bygga värdefulla relationer med arbetsgivare.
Om Connecto
Connecto har arbetat med individ- och verksamhetsutveckling sedan starten 2015, med flera avtal inom kompetensförsörjning. Vi använder ett strukturerat arbetssätt och har en tät samverkan mellan våra medarbetare, som utgår från flera kontor runt om i Sverige. Vi gör skillnad genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och att matcha rätt talanger till våra kunder.
Din roll som Jobbcoach
I den här rollen blir du en nyckelperson i att matcha rätt talanger med rätt arbetsplatser. Du arbetar både med att stötta individer och att bygga nätverk med företag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Coacha och vägleda: Kartlägga deltagarnas behov, styrkor och mål. Du planerar och genomför individuella stödsamtal och aktiviteter för att hjälpa dem närmare arbetsmarknaden.
Bygga arbetsgivarkontakter: Aktivt söka upp nya, spännande företag och vårda befintliga relationer för att hitta nya jobbmöjligheter.
Skapa matchningar: Identifiera och presentera kvalificerade kandidater för arbetsgivare, med målet att skapa framgångsrika anställningar.
Följa upp: Kontinuerligt följa deltagarnas utveckling och anpassa stödet efter deras framsteg.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse för människor och motiveras av att ge förstklassig service. Du är självgående, noggrann och kreativ, med en förmåga att skapa goda kontakter. Du trivs med ett högt tempo och kan hantera flera uppgifter samtidigt, både självständigt och i team.
Du är lösningsfokuserad med ett coachande förhållningssätt och drivs av att se konkreta resultat. Att inspirera andra och att värdesätta olikheter är en självklarhet för dig. Har du erfarenhet av coaching och/eller rekrytering är det ett stort plus.
Kvalifikationer och krav på kompetens
För att lyckas i rollen som jobbcoach hos oss behöver du uppfylla något av följande kvalifikationskrav:
Alternativ 1:
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat.
Minst tre års heltidserfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Alternativ 2:
Minst 180 högskolepoäng (eller motsvarande från yrkeshögskola).
Minst två års heltidserfarenhet av att arbeta med coaching eller liknande arbetsuppgifter inom exempelvis bemanning och rekrytering.
Utöver detta ser vi att du har:
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i att använda datorbaserade program (Word, PowerPoint, e-post, internet).
Goda kunskaper i engelska.
Ansökan och anställning
Vi värdesätter mångfald och ser fram emot din ansökan! Skicka ditt CV och personliga brev till rekrytering@connecto.se
Vi intervjuar och anställer löpande, så vänta inte med din ansökan - tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Anställningsformen är en visstidsanställning på deltid upp till sex månader, med goda möjligheter till förlängning efter överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: rekrytering@connecto.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gävle".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Connecto AB
(org.nr 559093-4021)
Gävle
9812153