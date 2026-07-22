Jobba som städare i Malmö!
Astani Wear AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-07-22
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Agil Rekrytering söker städpersonal som kan jobba extra hos vår kund i Malmö. Jobbet passar dig som vill arbeta självständigt, ta eget ansvar i det dagliga arbetet och bidra till att lokaler hålls rena, välskötta och fungerar på hög nivå.
Om uppdraget
• Städning av kontor, kök och gemensamma utrymmen
• Dammsugning, moppning och rengöring av olika ytor
• Hantering av avfall samt påfyllning av förbrukningsmaterial
• Säkerställa ordning, trivsel och en jämn kvalitetsnivå i lokalerna
Vi söker dig som
• Arbetar noggrant och har ett strukturerat arbetssätt
• Trivs med självständigt arbete och tar eget ansvar
• Har fokus på kvalitet och öga för detaljer
• Talar svenska eller engelska
Förutsättningar
• Plats: Malmö
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Arbetstider: Dag, kväll eller helg
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
10009090