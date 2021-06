Jobba som sjuksköterska med både akut och elektiv kirurgi! - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-07-01Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Vill du arbeta på en kirurgisk övre gastroavdelning med både akut och elektiv verksamhet? Sök till oss!Vilka är vi?Vi är en kirurgisk övre gastroavdelning med både akut och planerad kirurgi med egen specialitet inom bariatrisk kirurgi.Våra akuta patienter har främst benigna kirurgiska sjukdomar i gallblåsa/gallvägar, pankreas eller ventrikel. De elektiva patienterna vårdas i en specifik grupp där man som sjuksköterska jobbar med högt in- och utflöde.Som sjuksköterska på Avdelning 350 arbetar du i team med undersköterska och läkare. Vi samarbetar också med övriga professioner så som fysioterapeut, dietist, stomiterapeuter, kurator och administrativ personal. Vi kan erbjuda stor variation i arbetet som sjuksköterska hos oss då du tillsammans med dina kollegor ansvarar för planering, samordning och omvårdnaden av din patient.På avdelningen har vi två seniora specialistsjuksköterskor och en avancerad specialistsjuksköterska vilkas uppdrag är att fördjupa sig i de komplicerade patientfallen på avdelningen och på det sättet stötta dig som patientansvarig sjuksköterska, du kan därmed känna dig trygg även som nyutexaminerad sjuksköterska och få den vägledning som du känner behov av. Hos oss jobbar du självständigt, men du är aldrig ensam.Vem är du?Du ska vara legitimerad sjuksköterska.Du gillar att arbeta i team, är flexibel och trygg i dig själv. Du tycker att det är inspirerande att hantera svåra situationer på ett behärskat sätt och tycker det är spännande med den kirurgiska vården. Vi har en väl fungerande avdelning och vill gärna att du ska vara med och bidra till arbetsgemenskapen i teamet. Det är meriterande om du har erfarenhet från akutsjukvård/kirurgi men inget krav.Är du intresserad?Tror du beskrivningen passar in på dig ska du ansöka så snart som möjligt. Berätta gärna i din ansökan varför just du passar in på vår avdelning! Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden.Vi hoppas att du vill vara med och utveckla vår avdelning tillsammans med oss på kirurgen! Välkommen med din ansökan!Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Vill du veta mer om VGR kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion 2021-07-01Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-18VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5839905