Jobba som personlig assistent till kille i Bromma - Humana AB

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-04-13Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Vår kund är en 20-årig kille och som hans personliga assistent kommer du vara honom behjälplig med det mesta som händer i hans vardag. Han är rörelsehindrad och har en CP-skada. Vår kund har inget tal utan använder sig av alternativ kommunikation.2021-04-13Han är en glad och aktiv person vars dagar är fullspäckade med aktiviteter såsom skola, simning och träning av olika slag. Han går på gymnasiet i centrala Stockholm där du som assistent är med under hela skoldagen.Vi söker dig som är intresserad av en tjänst på 58% med möjlighet att få mer. Schemat gäller dagtid och kvällar-vardagar och helger och ser ut så här:V. 1Mån: 14.45-21Ons: 14.45-21Sön: 11-21v.2mån: 14.45-21tors: 15-22fre: 15-22v.3mån: 14.45-21ons: 14.45-21lör: 11-21sön: 11-21v.4tors: 11-20.45sön: 12-21Vår kund har assistans dygnet runt och det förekommer dubbel assistans under dagtid. Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.Vi söker dig som:Som person är du levnadsglad, engagerad & pratglad med ett varmt och lyhört hjärta. Du har ett eget driv och har förmågan att ta egna initiativ. För att bli aktuell krävs:Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skriftDu tål pälsdjur eftersom det finns en katt i kundens hemDu har god fysik och kan genomföra förflyttningar i arbetetDu har positiv energi och ser lösningar i stället för problemErfarenhet av arbete som personlig assistent är meriterande, detta är däremot inget krav utan det viktigaste är att du är engagerad, intresserad och vill vara delaktig i vår kunds utveckling. Har du kunskap om massage/kroppsterapi är det ett stort plus. Är du dessutom intresserad av att lära mer om hur du kan jobba holistiskt med dessa och dessutom lära nya tekniker, är det en stor bonus.Du kommer få vara med om att göra en förändring som verkligen betyder något, och du kommer bli en viktig del av att bygga upp ett team som gör skillnad!Lön:Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.Ansökan:Din ansökan kommer läsas av personal vid Humana, av kunden och dennes anhöriga. Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!Att jobba på HumanaHumana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor.Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Vi arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Läs mer om hur det är att jobba som personlig assistent hos oss på Humana HÄRVad händer nu?Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga.För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid 40%-60%Sista dag att ansöka är 2021-05-14Humana AB5688197