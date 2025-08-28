Jobba som lokalvårdare i Boden!
2025-08-28
Vi söker nu nya medarbetare till vår lokalvårdsleverans i Boden. Är du vår nästa servicestjärna?
Coor är en av Nordens ledande leverantörer av Facility Management och är med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer - smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder alla tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst. Coor ÄR service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, vi lagar mat, vi städar, vi välkomnar gäster, vi levererar post och vi sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Som lokalvårdare i Boden blir du nyckeln till att hålla våra lokaler rena och inbjudande! Du kommer att ta hand om städning enligt våra instruktioner som att dammsuga, moppa och se till att varje yta är fläckfri. Dessutom kommer du att organisera vårt städmaterial och vara vår pålitliga radar för att upptäcka och rapportera eventuella avvikelser eller behov av reparationer. Om du är redo att göra en verklig skillnad varje dag, så är det här din chans att lysa.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, trivs att arbeta självständigt men även i grupp. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom lokalvård ser vi detta som mycket meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av hotellstädning eller hemstädning. Du behöver ha kunskaper i svenska för att förstå instruktioner. B-körkort är meriterande.
Din personlighet
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, noggrann, flexibel och kan ta eget ansvar för att se var du behöver lägga fokus. Du är positiv och serviceinriktad samt bra på att skapa en trevlig stämning med både kunder och kollegor. Vidare är du van vid och trivs med ett högt tempo där du snabbt måste kunna växla mellan olika arbetsuppgifter, prioritera samt lösa de problem som uppstår. Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta med ständig förbättring och utveckling av vår leverans. Stämmer detta in på dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi utför bakgrundskontroll på all vår personal inför anställning.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emilia Bergstedt på mailadress: emilia.bergstedt@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9480495