Jobba som Komposittekniker hos Saab Dynamics i Malmslätt - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Linköping

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Linköping2021-07-07Saab Dynamics i Malmslätt behöver förstärka den skiftgående produktionsavdelningen med en metodisk och ansvarsfull Komposittekniker som vill bidra till företagets framgångar. Ta chansen att jobba på detta internationella, expansiva och globala företag. Skicka in din ansökan idag!2021-07-07Frihet under ansvar, härlig gemenskap och produkter i framkant kommer att vara utmärkande i dina arbetsdagar som Komposittekniker!Du kommer tillhöra affärsenheten Saab Dynamics i Malmslätt. Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk. Verksamheten präglas av tillverkning av komponenter i komposit såsom utskjutningsrör, radomer, fenor etc. Kompositområdet är en kärnverksamhet för Dynamics.Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- ochmarinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling.Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där mångfald ses som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.Sök tjänsten idag!Som Komposittekniker kommer du att arbeta hos vår kund och ägare Saab Dynamics som är verksam inom en spännande bransch. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att praktiskt delta i framställandet av militära föremål som tillverkas i komposit. Detta är ett varierande arbete där arbetsgruppen skiftar mellan olika stationer vid tillverkningen. Du kommer att få linda och svarva i komposit samt limma beslag på de de militära produkterna.Totalt arbetar 40 personer i produktionen och du blir en del av en multikompetent grupp.Arbetstider är förlagda enligt rullande treskift och ser ut enligt följande:Dagveckor: måndag - torsdag 06:42 - 15:00, 18 min rast. Fredagar 06:42 - 16:18, 18 min rastNattveckor: söndag 22:00 - 07:00, 18 min rast, måndag - torsdag 22:42 - 07:00, 18 min rastKvällsveckor: måndag - torsdag 14:42 till 23:00, 18 min rastTill rollen som Komposittekniker söker vi framförallt dig som är en empatisk och lugn person som motiveras av att vara en viktig kugge i ett stort maskineri och möjligheten att få jobba med de bästa i branschen. Du tillhör en mindre arbetsgrupp där du bidrar med din positivitet. Du har en god verkstadsvana och erfarenhet av olika delar inom verkstadsarbete. Vi välkomnar även dig som har erfarenhet av hantverksarbete från annan bransch. Viktigt för tjänsten är god materialkännedom och fingerfärdighet. Du trivs i en roll där det inte alltid finns en tydlig beskrivning för hur uppgifterna ska lösas.För att trivas i tjänsten ser vi att du har goda språkkunskaper i både svenska och engelska.Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.AnsökningsförfarandeDen här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Skill men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund Saab Dynamics. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Gabriella Milsten ( gabriella.milsten@skill.se ). Vi arbetar med löpande rekrytering, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Vi ser fram emot att höra från dig!Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08Skill Rekrytering & Bemanning AB5850823