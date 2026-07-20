Jobba på lager i Lund
Astani Wear AB / Lagerjobb / Lund Visa alla lagerjobb i Lund
2026-07-20
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Agil Rekrytering söker lagerarbetare som kan jobba extra hos vår kund i Lund. Uppdraget riktar sig till dig som vill arbeta aktivt, ta ansvar i det dagliga arbetet och bidra till att logistikflödet fungerar effektivt.
Om uppdraget
• Plock och pack av ordrar
• Mottagning och hantering av leveranser
• Säkerställa ordning och struktur i lagermiljön
• Bidra till ett stabilt och välfungerande varuflöde
Vi söker dig som
• Arbetar noggrant och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
• Trivs i ett fysiskt arbete med ett aktivt tempo
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Kommunicerar på svenska eller engelska
Förutsättningar
• Plats: Lund
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
10006816