Jobba med städning i Åre!

Bor du i Östersund eller åre? Eller kanske planerar du att säsonga och samtidigt njuta av skidbackarna?
Då kanske du behöver ett jobb?
Vi på Hemstädaren Strängnäs söker mycket personal inför säsongen 25/26 men vi söker också personal utanför högsäsong.
Dessa tjänster annonseras:
Säsongsanställda:
Vi söker ett gäng säsongsanställda mellan perioden: 28/12-30/4. Arbetsdagar på schema framförallt: Torsdagar, Lördagar och Söndagar men även övriga dagar förekommer. Schemat kommer att vara på omkring 47%. Erfarenhet är ett stort plus men inte ett krav. Bil och körkort krävs inte men du som söker tjänsten med bil och körkort och utgår ifrån östersund har chansen att få ett fast tillägg på lönen för att hämta/lämna personal på Östersunds tågstation på vägen till/från jobbet.
Timanställda
Här ringer vi dig när behovet uppstår och frågar om du står till förfogande eller inte, du kan fritt välja att tacka ja eller nej. Erfarenhet krävs inte.
Om jobbet:
Städning med hög kvalitét i våra objekt där gäster checkar in och ut för semestrar i skidbackarna. Vi utgår ifrån centrala Åre. Du som saknar erfarenhet av att jobba på städfirma (erfarenhet kan inte inhämtas från arbete på tillexempel äldreboende eller liknande där städning ingår i arbetsuppgifterna.) får givetvis introduktion av oss på plats och vi ser gärna att du som saknar erfarenhet kan starta lite tidigare (eller komma in enstaka pass) för att få en introduktion innan den stora säsongen drar igång.
Jobbet kräver god fysik (det är mycket upp och ner, böja sig under sängar för att dammsuga etcetera).
Om oss:
Hemstädaren Strängnäs har gjort skidstugor skinande rena i flera år nu, vi är ett erfaret gäng som ofta har kul tillsammans på jobbet.
Eftersom att arbetet i Åre ofta har ett högt tempo, har all personal betalda lunchraster. Nytt för i år är även "månadens medarbetare" som vi ser har tagit sin roll på allvar i att bidra till lägst antalet kundklagomål avseende städning. Månadens medarbetare kommer att vinna 1.500:- och ett diplom för sin insats. Månadens medarbetare väljs ut varje månad under högsäsongen.
Vänta inte med att ansöka, vi rekryterar löpande och är ivriga över att få träffa er! Ansökan mailas in till oss på: recruit@hemstädaren.se och i ansökan ska CV och personligt brev bifogas, uppgifter om du är lokalbo eller önskar att komma upp över säsongen och i så fall när du förväntar dig vara på plats.
Vi anordnar ej personalboende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
E-post: recruit@hemstädaren.se Arbetsgivare Hemstädaren Strängnäs
831 30 ÖSTERSUND Jobbnummer
9512382