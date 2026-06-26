Jobba extra som städare i Uppsala

Astani Wear AB / Städarjobb / Uppsala
2026-06-26


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Vi söker nu städare/lokalvårdare för extrajobb hos vår kund i Uppsala. Jobbet innebär att bidra till att kontor och fastigheter hålls rena, välskötta och trivsamma i det dagliga arbetet.
Tjänsten passar dig som studerar, har ett annat deltidsarbete eller söker ett flexibelt extrajobb med varierande arbetstider.

Publiceringsdatum
2026-06-26

Dina arbetsuppgifter
Städning av kontor, kök, konferensrum och sanitetsutrymmen
Städning av fastigheter, trapphus och gemensamma ytor
Tömning av papperskorgar samt påfyllning av förbrukningsmaterial
Dammsugning, moppning, avtorkning och löpande underhåll av lokaler

Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt. Du arbetar strukturerat, har känsla för ordning och bidrar till att skapa en välkomnande miljö.
Du behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska.

Om tjänsten
Plats: Uppsala
Anställningsform: Behovsanställning / extrajobb
Arbetstider: Flexibla arbetstider (morgon, kväll eller helg)
Start: Omgående

Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Astani Wear AB (org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/

Arbetsplats
Onlinebemanning

Jobbnummer
9980274

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