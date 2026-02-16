Jobba extra som personlig assistent
2026-02-16
Vi söker nu dig som vill jobba extra som personlig assistent hos en man som är i behov av stöd och hjälp i sin vardag. Han söker nu dig som vill bli en del av hans team och kan hoppa in vid behov vid ordinarie personals frånvaro och semester.
Om rollen
Som personlig assistent kommer du vara ett stöd i alla delar av vardagen både i och utanför hemmet med allt från personlig hygien, tvätt, städning och aktiviteter.
Vem är du
Vi söker flera personliga assistenter med ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd och kan arbeta utifrån tydliga instruktioner samt ta egna initiativ. Du måste kunna skriva och tala svenska då vi dokumenterar kundens vardag.
Har du erfarenhet av liknande arbete är det ett plus, men det viktigaste är personkemin och att du är engagerad och trygg i din roll.
Vad kan du förvänta dig av jobbet
Här får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten at göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Som arbetsgivare erbjuder vi
Friskvårdsbidrag
Basutbildning inom personlig assistans
Möjlighet till vidareutbildningar
Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent
Vill du vara en del av och skapa en trygg tillvaro i kundens liv? Då ser vi fram emot att höra från dig.
Vi har som policy att som en del av rekryteringsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan di börjar arbeta. Du beställer själv registerutdrag från polisen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se Kontakt
Områdeschef
Emelie Ottosson emelie.ottosson@carelli.se Jobbnummer
9745822