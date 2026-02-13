Jobba extra med containerlossning i Malmö - vi söker dig!
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-02-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi på Boxflow söker just nu fler lagerarbetare på deltid till våra kunder i Malmöområdet. Har du tidigare erfarenhet av lager/containerlossning eller är nyfiken att lära dig mer om branschen? Tveka då inte att skicka in din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Som ambulerande konsult kan du komma att arbeta hos olika kunder i Malmöområdet med varierande arbetstider men framförallt dagtid. Arbetsuppgifterna kan komma att variera men vanligt förekommande uppgifter inkluderar:
Lossa och lasta containrar
Sortera och placera gods på rätt plats
Kontrollera att varor är hela och märkta korrekt
Hålla ordning och reda i arbetsområdet
Bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö
Viss truckkörning kan förekomma därför ser vi att du som söker har truckkort A1-4+B1-4
Profil och tidigare bakgrund
För att trivas I rollen som konsult tror vi att du har tidigare erfarenhet av lager och trivs i en omväxlande miljö med högt tempo! God fysik och trivs med ett fysiskt arbete. Vidare viktigt för att lyckas i rollen är en god kommunikativ förmåga och flexibilitet. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter och arbetet kan stundtals vara tungt. Kvalifikationer
Truckkort A1-A4, B1-4
Svenska i tal & skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom lager/logistik/containerlossning
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7227714-1841414". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Södra Stapelgränd 4 (visa karta
)
211 75 MALMÖ Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9741595