Jobba extra med containerlossning i Malmö - vi söker dig!

Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Malmö
2026-02-13


Vi på Boxflow söker just nu fler lagerarbetare på deltid till våra kunder i Malmöområdet. Har du tidigare erfarenhet av lager/containerlossning eller är nyfiken att lära dig mer om branschen? Tveka då inte att skicka in din ansökan.

Publiceringsdatum
2026-02-13

Om tjänsten
Som ambulerande konsult kan du komma att arbeta hos olika kunder i Malmöområdet med varierande arbetstider men framförallt dagtid. Arbetsuppgifterna kan komma att variera men vanligt förekommande uppgifter inkluderar:

Lossa och lasta containrar

Sortera och placera gods på rätt plats

Kontrollera att varor är hela och märkta korrekt

Hålla ordning och reda i arbetsområdet

Bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö

Viss truckkörning kan förekomma därför ser vi att du som söker har truckkort A1-4+B1-4

Profil och tidigare bakgrund
För att trivas I rollen som konsult tror vi att du har tidigare erfarenhet av lager och trivs i en omväxlande miljö med högt tempo! God fysik och trivs med ett fysiskt arbete. Vidare viktigt för att lyckas i rollen är en god kommunikativ förmåga och flexibilitet. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter och arbetet kan stundtals vara tungt.

Kvalifikationer
Truckkort A1-A4, B1-4

Svenska i tal & skrift

Meriterande

Tidigare erfarenhet av arbete inom lager/logistik/containerlossning

Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivare
Boxflow Staffing Syd AB (org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Södra Stapelgränd 4 (visa karta)
211 75  MALMÖ

Arbetsplats
Boxflow

Jobbnummer
9741595

