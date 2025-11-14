Jobb som personlig assistent 70%
hjelpa i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gislaved Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gislaved
2025-11-14
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos hjelpa i Norden AB i Gislaved
, Värnamo
, Hylte
, Falkenberg
, Markaryd
eller i hela Sverige
Vi söker en ny stjärna på 70% till vårt team i Smålandsstenar och hoppas att du är den vi behöver.
Tjänsten består av dag- och kvällspass (7.30-16.30 resp 12.45-20.15) under ett två-veckorsschema med arbete varannan helg.
Den kund du kommer att assistera bor i egen lägenhet. I arbetet ingår att vara behjälplig med alla dagliga aktiviteter, kommunikation, förflyttning och personlig hygien. Hjälpmedel finns tillgängliga för underlättande. Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
• Erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Introduktion sker tillsammans med erfaren personal.
Vad vi förväntar oss av dig:
• Bra på att samarbeta med andra
• Kommunikativ och lyhörd
• Ansvarstagande
• Respektfull och trevlig i ditt bemötande av andra
• En person som har rätt inställning och vill utvecklas i ditt arbete Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Körkort (manuell växellåda)
Tillträde & process:
Intervjuer och urval sker löpande. Introduktion sker efter intervju, och tillträde sker när den är färdig. För att bli aktuell för tjänsten behöver du uppvisa ett registerutdrag från polisen. Vi kommer också att ta referenser.
Hjelpa är ett assistansbolag som startades fö ¨r att fö ¨rnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glä ¨dje gö ¨r skillnad. Fö ¨r varje individ och fö ¨r samhället i stort. Nyckeln till att lyckas är våra medarbetare. Vill du bli en av oss?KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare hjelpa i Norden AB
(org.nr 559292-7973), http://https://jobb@hjelpa.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjelpa i Norden Kontakt
Operativ chef/Teamchef
Mårten Björk marten@hjelpa.se 072-404 16 01 Jobbnummer
9604936