Jensen Education AB / Speciallärarjobb / Göteborg2021-04-12I rollen som utbildningsledare för JENSEN yrkeshögskola har du, i nära samverkan med arbetslivet, som uppgift att leda och utveckla JENSENs yrkeshögskoleutbildningar. Vi bedriver i dagsläget utbildningar inom IT och fastighet. Du kan leda projekt, arbeta målstyrt och nå resultat med kvalitet, för att på så vis ge varje studerande möjlighet att utvecklas med framgång.Vilka är vi?Vi är ett företag i stark tillväxt, därför är ett entreprenöriellt tänkande och ett öppet sinne för förändring nödvändigt för att trivas hos oss. Vi är ett mycket sammansvetsat och öppet team med mycket stark lagkänsla som finner en stor stolthet i att vara på väg mot att bli Sveriges bästa yrkeshögskola. Vi har en medarbetarnöjdhet på 4,8 av 5 i vår senaste mätning och 100% av våra medarbetare rekommenderar oss som arbetsplats. Vi tror på att gruppen är starkare än summan av individerna, samtidigt som vi värdesätter olika egenskaper och personligheter högt.Vem är du?Det är viktigt att du delar denna vinnarinställning och att du sporras av utmaningar. Vi söker dig som har ett starkt och genuint intresse av människors utveckling, både andras och din egen. Du kommer att arbeta nära de andra i teamet (inklusive din chef), studerande, utbildningskonsulter och näringslivsrepresentanter. Detta kräver hög social kompetens, massor av energi och ett gediget intresse för nätverkande. Vi värderar personlig lämplighet väldigt högt och tror på att rätt person kan tränas till att bli en stjärna, förutsatt att inställningen hos dig är den rätta.Vilken bakgrund har du?Att ha arbetat som utbildningsledare är meriterande, men inget tvång. Likaså är erfarenhet av IT och fastighetsbranschen meriterande, men inget krav. Du har gärna erfarenhet av utvecklingsarbete från utbildningsverksamhet och har gärna arbetat med något slags anbudsarbete mot myndighet eller kommun. Du har erfarenhet av ledarskap, är en målmedveten och tydlig ledare som är van vid att arbeta mot höga kvalitetsmål med kundnöjdheten i fokus. Då arbetet innehåller en del administration behöver du har sinne för struktur och ordning och är en person som inte missar detaljer. För att trivas i tjänsten behöver du dessutom vara resultatinriktad, ansvarsfull, flexibel och kommunikativ.Arbetsuppgifter och ansvarsområden:Det dagliga operativa ansvaret för klasser/utbildningarCoacha, projektleda och utveckla studeranden och konsulterSäkerställa att utbildningarna följer Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjerMedverka i ansökningsarbetet av nya utbildningarSamverkan med bransch- och arbetslivskontakterRekrytera och utveckla utbildningskonsulters pedagogiska förmågaAktivt bidra till utveckling och ta ansvar för att verksamheten når sina målAnställningsform: Tjänsten är en tillvidareanställning med 6 månaders provanställning (heltid). Tillträde enligt överenskommelse.Placeringsort: Göteborg.Din ansökanDu ansöker tjänsten via länken nedan. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annant sätt behandlas inte. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 210512.KontaktuppgifterVill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta Enhetschef Mia Bermejo, 0737-73 31 00 eller mia.bermejo@jenseneducation.se Läs mer på jensengymnasium.se och om att jobba med oss!Du kan också följa oss på LinkedIn för att få de senaste uppdateringarna om JENSEN education.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-12Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-12Jensen Education AB5684072