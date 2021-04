Jensen Grundskola Örebro Söker Lärare I So/sv Alt So/bild - Jensen Education AB - Grundskolelärarjobb i Örebro

2021-04-06

Vill du jobba i Örebros populäraste skola?

Vi är en personlig skola med hög vuxennärvaro där alla känner varandra vilket skapar trygghet och studiero. Vi är en skola (åk 6-9) med 250 elever, där studierna är i fokus och har höga studieresultat för åk 9. Vi finns i fina och nyrenoverade lokaler i centrala Örebro. Nu söker vi en lärare i SO i kombination med svenska eller bild, som precis som vi brinner för kunskap och bildning!

Vårt mål är att elevernas bildningsresa startar hos oss. En spännande och glädjefylld resa i att lära sig och mot att bli självständiga, motiverade och kreativa tänkare. Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Vi jobbar för att våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande - att tänka fritt och tänka stort - det är bildning för oss!

Vårt utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar hur vi arbetar på JENSEN. Det innebär att vi arbetar med studierna i fokus, hög grad av ordning och studiero, elevernas uppträdande och verklig bildning. Vi är en skola för elever och föräldrar med höga ambitioner, det betyder också att vi har höga positiva förväntningar på våra elever. Inom ramen för vår hälsoprofil får våra elever utöva mental träning varje dag, får ta en pedagogisk promenad på dagens längsta lektion.

På JENSEN grundskola har vi stort fokus på kvalitet och har uppnått bättre resultat vid Skolinspektioner än genomsnittet i riket. Vi är stolta över våra höga resultat gällande bl.a. medarbetarnöjdhet, chefsbetyg och rekommendationer.

Vi söker en driven och trygg lärare med dokumenterat goda resultat som har behörighet att undervisa i årskurs 6-9 i SO, i kombination med svenska eller bild. Du undervisar på ett inspirerande sätt och engagerar dig i eleverna på deras väg mot goda studieresultat.

Anställningsform

Tjänsten är ett vikariat med en sysselsättningsgrad på 80-100% beroende på ämneskombination, med start 210816. Vikariatet sträcker sig läsåret 21/22 med stor möjlighet till tillsvidareanställning nästkommande år framöver då skolan kommer expandera. För den här rollen tillämpar vi ferietjänst.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Viktoria Bjurström på 073-7731889 eller viktoria.bjurstrom@jenseneducation.se

JENSEN education grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och långsiktiga ägare. JENSEN är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med verksamhet i de flesta större städer runtom i Sverige. Vårt utbildningskoncept "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet.

Vi har förtroendet att utbilda ca 10 000 studerande inom fem olika verksamhetsområden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. JENSEN education har 800 medarbetare och omsätter 900 MSEK.