Javautvecklare (integration)
2026-03-09
Är du redo för nästa steg i karriären och vill vara med och bidra till människors trygghet i samhället?
Vi erbjuder dig möjligheten att bli en del av ett världsledande produktbolag som utvecklar tekniskt avancerade och samhällsviktiga system, i en miljö där kvalitet, långsiktighet och kontinuerligt lärande står i fokus. Här värderas både teknisk utveckling och välmående i det dagliga arbetet.
I rollen blir du en del av en avdelning med två team som arbetar med mjukvara till komplexa system för den svenska försvarsförmågan. Ditt fokus ligger på systemutveckling med integrationsinriktning, där du arbetar med att integrera en specifik domän i ett större systemlandskap. Arbetet innebär utveckling och anpassning av mjukvara på applikations- och systemnivå, med tyngdpunkt på C++ och Java, samt arbete med gränssnitt, adaptrar och systemkopplingar.
Du arbetar nära andra utvecklare och experter inom angränsande områden och är delaktig i hela utvecklingsprocessen, från krav och design till implementation, testning och leverans. Teamen arbetar strukturerat med sprintar och regelbundna avstämningar, med ett tydligt leveransfokus och höga krav på kvalitet och dokumentation.
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar i rollen erbjuds en gedigen onboarding med introduktion och mentorskap, där teori varvas med praktiskt arbete. Du får stöd av erfarna kollegor och goda möjligheter att växa både tekniskt och professionellt i en stabil och välorganiserad verksamhet
Rollen innebär utveckling och integration av mjukvarumoduler som ingår i större marina stridsledningssystem. Arbetet är variationsrikt och nära verkliga produkter, där teamet bidrar till system som används i komplexa operationer.
Du blir en del av något av två applikationsteam - antingen ett team som integrerar olika vapensystem, eller ett team som fokuserar på video-, videodata-distribution och simulatorer för extern utrustning. Arbetet omfattar applikationsutveckling, protokollintegration, videokonvertering, nätverkskonfiguration samt arbete i simulerade miljöer.
Utvecklarna är involverade i hela processen: kravnedbrytning, design, implementation, dokumentation, testning och acceptans mot kund. Scrum används i treveckorssprintar, och teamen arbetar mot tydliga milstolpar varje kvartal. Rollen innebär tätt samarbete med experter inom flera teknikområden, vilket ger både lärande och kontinuitet.
Teamet arbetar med integration av ny hård- och mjukvara på protokollnivå och utvecklar adaptrar som översätter interna kommandon till något som extern HW/SW kan tolka. Arbetet är framför allt mjukvarunära, inte embedded, men viss hårdvarukoppling förekommer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på enbart svenskt medborgarskap.
Din kompetens
Minst 5-10 års erfarenhet av applikationsutveckling.
Ingenjörsutbildning i grunden är önskvärt, men mycket relevant arbetslivserfarenhet kan ersätta formell utbildning.
Flytande svenska och engelska krävs.
Gedigen erfarenhet av applikationsutveckling i C, C++ eller Java och kunna sätta sig in i nya språk vid behov.
Erfarenhet av Linux eller Windows, Linux framkommer mest i arbetet.
Meriterande
Arbetat med viedobehandling Mpeg-4, H.264.
Arbetat med viedobehandling Mpeg-4, H.264.
Erfarenhet av nätverk, multicast, tcp/ip.
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm, Solna
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
