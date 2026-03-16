Javautvecklare (Fullstack)
2026-03-16
Vi söker nu en erfaren Javautvecklare på kompetensnivå 3 (motsvarande cirka 4-8 års erfarenhet) till ett långsiktigt och samhällsviktigt utvecklingsuppdrag. Rollen innebär att vara med och utveckla nya system för hantering av personal- och organisationsdata i en modern teknisk miljö.
Du blir en del av ett agilt utvecklingsteam där ni gemensamt ansvarar för både nyutveckling och förvaltning av lösningar. Teamet arbetar nära verksamheten för att säkerställa att systemen skapar verkligt värde och stödjer organisationens interna processer.
Om uppdraget
Systemutvecklingen sker i moderna ramverk och teknologier där fokus ligger på robusta och skalbara lösningar.
Teknikstacken omfattar bland annat:
Java Spring Boot för backendutveckling
React för frontend
OpenShift Container Platform
Oracle som databashanterare
I rollen arbetar du primärt som systemutvecklare men bidrar även i andra delar av utvecklingsprocessen såsom kravarbete, testning och förbättring av lösningar. Arbetet sker i en agil organisation enligt SAFe, där samarbete mellan team och verksamhet är centralt.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Nyutveckling av system kopplade till personal- och organisationsdata
Backendutveckling i Java / Spring Boot
Frontendutveckling i React
Bidra i hela utvecklingsprocessen - från krav till test och leverans
Samarbete i agila team med gemensamt ansvar för utveckling och förvaltningKompetenser
Konsulten ska uppfylla följande:
Minst 6 års erfarenhet som Javautvecklare
Minst 4 års erfarenhet som fullstackutvecklare
Minst 4 års erfarenhet av Spring Boot (backend) och React (frontend)
Minst 4 års erfarenhet av OpenShift Container Platform
Minst 4 års erfarenhet av Oracle som databashanterareDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Samarbetsinriktad
Flexibel och lösningsorienterad
Innovativ och nyfiken på nya arbetssätt
Resultatinriktad
Ansvarstagande och självgående
Inkludering och arbetsmiljö
Organisationen arbetar aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald, där alla medarbetare ges lika möjligheter att bidra, utvecklas och påverka.
Om Soros Consulting
Soros arbetar med att matcha kvalificerade IT-specialister med uppdrag där teknik, verksamhet och samhällsnytta möts. Vi samarbetar med några av Sveriges mest komplexa organisationer och hjälper våra konsulter att bidra i projekt där modern systemutveckling gör verklig skillnad. Som konsult via Soros får du möjlighet att arbeta i tekniskt avancerade miljöer tillsammans med drivna team och långsiktiga uppdrag.
LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/soros-consulting-ab
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9801003