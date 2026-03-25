Javautvecklare
2026-03-25
Vi har nu ett nytt behov och söker därför en konsult och kollega med nedan kvalifikationer. Tjänsten är en del av vår konsultverksamhet vilket innebär att du blir anställd av oss och arbetar hos kund alt. interna projekt och åtaganden.
Din profil (Skall krav) * Du har stor erfarenhet av Azure Cloud-teknologier och miljöhantering
• Du har god erfarenhet av att bygga Spring Boot-mikrotjänster baserade på API-tjänster (REST/OData)
• Du har mycket goda kunskaper i Java 17+
• Du har god förståelse för databaser, särskilt SQL/PostgreSQL
• Du har erfarenhet av enhetstester och integrationstester
• Du har erfarenhet av Docker och Kubernetes
• Du är van att arbeta med externa integrationer
• Du har erfarenhet av optimering och prestandaförbättringar i kodbaser
• Du har vana av agilt arbete och Jira
• Du har mycket goda kunskaper i engelska, svenska är meriterande Meriterande * Erfarenhet av DevOps, CI/CD och Azure-baserade pipelines
• Kunskap om SAP ERP, exempelvis S/4HANA
• Erfarenhet från retail och arbete med artikeldata i större organisationer
Sista ansökningdatum: 26-03-2026
Vi erbjuder dig följande, Valet är ditt!
Spännande uppdrag hos våra många kunder. Vi fokuserar på långsiktiga uppdrag, vilket ger dig möjlighet att skapa värde för kunden samtidigt som du utvecklas själv.
En trygg månadslön - tillsammans bestämmer vi en grundlön baserad på dina uppdrag.
Tjänstepension och stora möjligheter till löneväxling.
Semester - Önskar du mer än 30 dagar semester, kanske 60 dagar?
Privat sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring för ökad trygghet.
Kompetensutveckling - du får själv sätta din budget och välja vilka utbildningar du vill delta i.
Livskvalitet - Har du kanske svårt att få ihop pusslet i vardagen och önskar arbeta lite mindre och ändå kunna tjäna lika mycket om inte mer?
• Vi hanterar ansökningar löpande, med hänsyn till höga arbetstrycket är det extra viktigt med en kort motivering för tjänsten som förklarar hur man möter kraven. Så ansöker du
