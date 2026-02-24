Java-utvecklare till innovativt företag
Det är viktigt att klargöra att rollen är för Yoin Technologies och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan.
Bli en del av Yoin Technologies, ett ungt och snabbväxande techbolag som erbjuder IT-tjänster. Vi söker en engagerad systemutvecklare med kunskaper inom Java. Kom och bli en del av vårt team.
Ditt jobb på Yoin Technologies
Ditt främsta uppdrag blir att assistera kunder och ta deras tekniska miljöer till nästa nivå. Beroende på din erfarenhetsnivå kommer du antingen hantera uppdateringar och vidareutveckling av kunders miljöer eller få ett större ansvar och sköta processen när kunden byter från en klassisk driftsmiljö till en modernare cloud/azure-miljö. Oavsett vilken del av processen du tar dig an kommer du att stötta kundens utvecklingsteam med best practices för deployment, migrering av applikationer och tjänster samt miljöuppsättning.
Då Yoin Technologies bedriver inkubatorverksamhet kan du se fram emot en hel del spännande projekt. Genom sina breda kunskaper och sitt stora nätverk gör man det möjligt för drivna entreprenörer att förverkliga sina idéer. Här blir du en viktig pusselbit i arbetet med att testa gångbarheten och ta fram prototyper för att se om idén har bärkraft.
I dagsläget består Yoin Technologies av 20 stycken erfarna utvecklare och du kommer jobba tätt ihop med alla. Vilket team du jobbar i beror på projektet, men målet är att alltid arbeta i ett team om minst 3-4 personer som tillsammans jobbar mot samma projekt och kund.
Från start kommer några av dina närmsta kollegor bli Marcus, Peter och Fredrik.
Är det här du?
För att lyckas i den här rollen har du minst en 3-årig akademisk utbildning och 5 års erfarenhet inom utveckling i Java efter examen. Du behöver också behärska svenska flytande i tal och skrift.
På Yoin Technologies är vi övertygade om att en stark laganda och samarbete är nyckeln till framgång. Som systemutvecklare hos oss kommer du att vara en del av en engagerad och hjälpsam grupp som stöttar varandra. Vi tror på din förmåga att vara självgående och ta egna initiativ. Här får du inte bara möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter, utan också vara en del av en trivsam arbetsmiljö där vi värdesätter arbetsglädje och social sammanhållning.
