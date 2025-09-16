Java Developer
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Javautvecklare med gedigen erfarenhet av att utveckla applikationer som ställer höga krav på tillgänglighet och prestanda.
Rollen kräver att du snabbt kan sätta dig in i nya områden, förstå komplexa samband och ta fullt ansvar för ditt arbete. Du kommer att arbeta med kravanalys, arkitektur och tekniska lösningar samt utveckla högkvalitativ programvara som möter verksamhetens behov. Uppdraget innefattar även att hålla dig uppdaterad kring ny teknik, genomföra felsökning och rättning av fel samt bidra till teamets kompetensutveckling och kunskapsdelning.
Erfarenhet av agil mjukvaruutveckling.
Kunskap inom SOA-relaterade teknologier, exempelvis SOAP och REST.
Mycket goda kunskaper i Java och Spring Boot.
Erfarenhet av CI/CD med verktyg som Jenkins och Bitbucket.
Kompetens inom frontend-utveckling i Angular, JavaScript och TypeScript.
God kännedom om containerteknologier, inklusive Docker och OpenShift.
Erfarenhet av att utveckla applikationer med databaskopplingar till MongoDB och MariaDB/MySQL.
Förståelse för systemarkitektur och utveckling med digitala certifikat och PKI/CA med krav på HSM.
Branscherfarenhet från hälso- och sjukvård eller medicinteknik.
Erfarenhet av att implementera behörighetsmodeller samt autentiserings- och auktoriseringsprotokoll/ramverk som OAuth/OIDC och SAML.
Kunskap om utveckling av out-of-band-lösningar för autentisering.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
