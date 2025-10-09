Järnvägsprojektör
Om rollen
Vart är du på väg?
Om svaret är att du vill fortsätta utvecklas inom järnväg och arbeta i en miljö där teknik, samarbete och ansvar möts, då vill vi prata med dig.
Vi söker fler engagerade projektörer till våra växande team i Sverige. Du kan arbeta inom bana, el (lågspänning eller kontaktledning), signal, tele, mark eller kanalisation, det viktiga är att du har driv, kompetens och en vilja att bidra.
Vi har just nu ett stort behov av både tyskspråkiga medarbetare som vill arbeta från Sverige men delta i svenska och tyska järnvägsprojekt. Våra uppdrag växer snabbt och med dig i teamet vill vi fortsätta bygga framtidens hållbara transportsystem.
Din roll
Som järnvägsprojektör hos oss blir du en del av ett nationellt team där erfarenhet, teknikintresse och laganda förenas. Här arbetar vi med allt från tidiga utredningar till färdiga bygghandlingar och du kommer att vara en viktig del av kedjan som får projekten att rulla framåt.
Hos oss är dörrarna öppna. Beroende på din erfarenhet och ditt intresse kan du växa in i rollen som specialist, teknikansvarig eller exempelvis projekteringsledare. Vi tror på frihet under ansvar, kollegialt stöd och en arbetsmiljö där man både kan utvecklas och trivas.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Projektering och kontroll av handlingar inom din järnvägsdisciplin
Bidra med fackmässig kompetens i både specialist- och tvärdisciplinära projekt
Samverka med kunder, leverantörer och kollegor i olika projektfaser
Säkerställa kvalitet, dokumentation och teknisk standard i uppdragen
Arbeta i både svenska och tyska projekt tillsammans med tyskspråkiga kollegor och kunder
Om dig
Du är högskole- eller civilingenjör med inriktning mot järnväg
Du har några års erfarenhet av projektering, konstruktion eller teknisk rådgivning inom järnvägsområdet
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat och har goda kunskaper i tyska
Du är strukturerad, ansvarstagande och tycker om att samarbeta
Du har gärna erfarenhet från både svenska och internationella järnvägsprojekt, särskilt i Tyskland
Vad vi erbjuder dig
En flexibel arbetsmiljö med möjlighet till distansarbete några dagar i veckan
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter styr din väg framåt
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med fokus på människan bakom kompetensen
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv tas tillvara
En internationell kunskapsmiljö med kollegor i över 35 länder
Långsiktighet i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare och i hållbar samhällsutveckling
Redo att kliva ombord?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Rambolls järnvägsteam.
Vi ser fram emot att höra från dig och tillsammans fortsätta resan mot framtidens järnväg.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
