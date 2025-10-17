IT-uppdrag med start omgående!
För kunds räkning söker vi nu en driven person som har möjlighet att direkt kliva på ett uppdrag inom IT-support och snabbt bidra med värde till teamet. Sök redan idag då start är omgående och vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
I rollen som IT-supporttekniker ansvarar du för att ge teknisk support till användare både på plats och på distans. Du felsöker, installerar utrustning, stöttar vid möten och ser till att kontoret är utrustat med fungerande IT-arbetsplatser. Du hanterar ärenden inom både 1:a och 2:a linjens support, följer upp och dokumenterar, samt samarbetar med systemansvariga och externa leverantörer. En viktig del av rollen är att bidra till effektiva rutiner och säkerställa att IT-utrustning hanteras korrekt - inklusive lagerhållning och beställningar. Du blir en del av ett team som arbetar nära användarna och har ett gemensamt ansvar för att leverera hög service och lösningsfokus i det dagliga arbetet.
Detta är ett tidsbegränsat uppdrag med syfte att förstärka teamet under en intensiv period. För att snabbt kunna bidra i rollen söker vi dig med dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom IT-support. Du är van att arbeta självständigt, har hög servicekänsla och kan snabbt sätta dig in i nya miljöer. Tillgänglighet för omgående start är ett krav.
Arbetet sker på plats på kontoret i Karlstad då vår kund värdesätter den personliga kontakten med användarna och samarbetet som uppstår när kollegorna arbetar tillsammans på kontoret.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra med din kompetens i ett kunnigt team som värdesätter samarbete och kunskapsdelning. Under uppdraget har du stöd av en dedikerad konsultchef från Academic Work, som finns tillgänglig för att säkerställa att du får rätt förutsättningar att lyckas.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
• Support för Windows, Officepaketet (M365), Microsoft Teams & SharePoint
• Hjälp med dator, mobiltelefon, mötesrum och konferensutrustning
• Felsökning och installation (t.ex. av extra minne/disk, ominstallation av datorer)
• Lageransvar och beställningar av IT-förbrukningsmaterial
• Uppdatera guider och dokumentation
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet som IT-supporttekniker eller liknande roll och snabbt kan sätta dig in i arbetet.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift då båda språk förekommer dagligen i arbetet.
• Kan börja omgående utan uppsägningstid.
För denna tjänst är det krav på bakgrundskontroll.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Windows-support och arbetat i ServiceNow.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
