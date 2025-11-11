IT-tekniker till OneMed!
2025-11-11
Vill du vara den som får tekniken att rulla på riktigt? Hos OneMed blir du en nyckelperson i IT-teamet som håller både lager och kontor igång. Rollen passar dig som gillar variation och tar ansvar, oavsett om det handlar om att felsöka en truckdator eller sätta upp en ny klient. En chans att arbeta nära verksamheten och bidra till att vården får den utrustning den behöver, varje dag.
OM TJÄNSTEN
OneMed är Nordens ledande distributör av medicinskt material och utrustning. De driver utvecklingen mot en tryggare och mer effektiv vård, och IT-avdelningen spelar en central roll i att göra det möjligt.
Som IT-tekniker hos OneMed arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegor inom support, ServiceDesk och infrastruktur. Du ansvarar för att tekniken på deras lager- och kontorssajter fungerar som den ska , från truckdatorer och skannrar till användarstationer och nätverk.
Just nu står de inför en spännande lagerflytt, där du kommer vara en viktig del i uppsättningen av ny IT-miljö och driftsättning av utrustning.
Du erbjuds
• En praktisk och varierad roll i ett marknadsledande bolag
• Möjlighet att arbeta med hela IT-miljön, alltifrån från hårdvara och nätverk till systemdrift
• En arbetsplats med framåtanda och stark teamkänsla
• Goda utvecklingsmöjligheter i en stabil och samhällsviktig bransch
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ge bred IT-support till våra användare på kontor och lager, hantera supportärenden proaktivt och reaktivt, samt bidra till en stabil och effektiv IT-miljö för att säkerställa leveransen av medicinsk utrustning.
• Arbetsplatssupport för Windows, Office, M365, videokonferens, applikationer och nätverk.
• Problemlösning och support för truckdatorer, etikettskrivare och handscanners på lager.
• Hantering av supportärenden via ärendehanteringssystem och telefon.
• Installation, konfiguration och uppgradering av mjuk- och hårdvara.
• Eskalering av incidenter till 3rd line support/IT-specialister enligt ITIL-process.
• Proaktivt arbete med att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de uppstår.
• Dokumentation och uppföljning av supportärenden för att säkerställa kvalitet och spårbarhet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst en gymnasial utbildning inom IT, exempelvis från gymnasium, YH eller motsvarande erfarenhet
• Har erfarenhet av IT-support eller teknisk drift i en lager-, logistik- eller produktionsmiljö
• Har goda kunskaper inom Windows, M365 och nätverk
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har B-körkort
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av felsökning av truckdatorer, handscanners eller annan lagerutrustning
• Har kunskap om Entra ID, Intune eller andra klienthanteringssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
INFORMATION OM FÖRETAGET
