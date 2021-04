IT-Tekniker till nordvästra Skåne - Castra Group AB - Supportteknikerjobb i Ängelholm

Castra Group AB / Supportteknikerjobb / Ängelholm2021-04-13Castra fortsätter att växa, och nu söker vi en erfaren tekniker!Är du eller någon du känner sugen på en ny utmaning? Castra är IT bolaget för dig som vill ta nästa steg. Hos oss får du både intressanta uppdrag, och stor möjlighet att påverka det som betyder mest för dig. Det kan vara arbetstid, arbetsuppgifter, lön, utbildning, delägarskap och mycket mer. Nu söker vi dig som vill arbeta som IT-tekniker.Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i ett team med andra tekniker som på plats ger tekniskt stöd och support till användarna. Du kommer även att ge support per telefon och mail via ett ärendehanteringssystem. Du kommer att arbeta främst i Windowsmiljö med tillhörande standardapplikationer och programvaror. Du kommer arbeta aktivt med felsökning och underhåll av IT-miljön samt lägga upp användare, behörigheter, behörighetsgrupper och andra kontoförändringar i Active Directory. Det är av stor vikt att du utför ditt arbete genom att upprätthålla en hög servicegrad.Erfarenhet Vi letar efter dig som har ett genuint intresse för IT och som brinner för att få använda din kompetens i kreativ problemlösning.Vi söker dig som har erfarenhet från roller som onsite- och 2nd/3rd line supporttekniker, systemadministratör eller nätverkstekniker.Bra erfarenhet att ha med sig är Windows 10, MAC, ServiceNow, nätverk, O365, Active DirectoryDina personliga egenskaper är viktiga för oss. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära.Vidare vill vi att du är engagerad, nyfiken, utmanar dig själv och samarbetar väl med olika intressenter, gärna i team. Det är också en fördel om du trivs med att leda och coacha andra.Sist men inte minst, vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!Varför ska du välja oss?Vi erbjuder en arbetsplats där du har frihet att själv styra över din tid, ersättning och utveckling utefter dina prioriteringar i livet. På Castra finns inga begränsningar vad gäller kompetens- eller karriärutveckling. Vi erbjuder dig valmöjligheter och intressanta uppdrag, så att du kan jobba med det du tycker är roligast, på det sätt som passar dig. På Castra har du som medarbetare stora möjligheter att påverka bolaget och genomföra dina idéer.Om CastraCastra är en entreprenörsdriven konsultgrupp inom IT, management och industriteknik. Bolaget ägs gemensamt av medarbetarna och tillsammans bygger vi det företag vi själva vill jobba på.Här tror vi på frihet, möjligheter och gemenskap. Att du som medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och forma ditt arbete utefter dina prioriteringar i livet. Att våra medarbetare har stora möjligheter att påverka bolaget genom delägarskap, advisory board och projektgrupper. Att det är viktigt att ha ett sammanhang, känna tillhörighet och att man har kollegor som stöttar, utvecklar och tror på en.Vår vision är att vi ska vara Sveriges bästa arbetsgivare för konsulter. Att vi blivit certifierade av Great Place to Work® fyra år i rad är ett bevis på att våra höga mål kring företagskultur och våra tankar om delaktighet, påverkansmöjligheter och respekt för individens egna val och möjligheter fungerar.Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Linköping och Jönköping. Castra har idag ett antal ramavtal inom offentlig sektor. Mer information om Castra-koncernen hittar du på vår hemsida www.castra.se Har vi lyckats väcka din nyfikenhet? Sök direkt via länken eller kontakta tobias.lindberg@castra.se Tfn: 0735-458942Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-13Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-30Castra Group AB5687736