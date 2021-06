IT-tekniker till Hemfrid - Hemfrid i Sverige AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Hemfrid i Sverige AB

Hemfrid i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-06-30Hemfrids tillväxtresa fortsätter och nu söker vi dig som vill axla rollen som IT-tekniker på Hemfrid!Som IT-tekniker hos oss kommer du arbeta med IT-support för interna kollegor.Du kommer att vara expert inom Hemfrids IT-hårdvara i form av uppsättning, inventering/asset management, distribution, support och konfiguration för att kunna stötta Hemfrids interna kollegor. Du kommer även att vara ansvarig över att underhålla och förvalta hårdvaruparken på Hemfrid.I din roll kommer du att tillhöra vår IT-avdelning och ha Stockholms huvudkontor som utgångsläge, men du reser även till samtliga utav Hemfrids kontor runtom i landet för att supportera interna kollegor vid behov. Hemfrid har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping, Uppsala och Västerås. Du rapporterar till IT Driftschef Elin Rydström.2021-06-30Du kommer att hantera ärenden via vårt interna ärendehanteringssystem samt via telefonsslinga. Du kommer att svara upp på inkommande ärenden, ge lösningar, testa, analysera, felanmäla eventuella fel vidare och alltid hålla dina kontakter uppdaterade om hur deras ärende hanteras/ligger till.Du kommer bland annat arbeta med att:Sätta upp arbetsplats, koppla ihop enheter och göra kabeldragning.Distribuera, återta, byta ut enheter till medarbetare.Kontrollera skick på enheter och hålla hårdvaruparken "up to date" på samtliga kontor.Hantera förbrukade enheter på ett hållbart sätt enligt Hemfrids hållbarhetspolicyHantera inköp och föreslå passande standardutrustning utefter olika rollers behov på bolagetHa löpande avstämningar med Hemfrids driftspartner. Transparens och samarbete för att täcka in förbättringsområden och optimera hårdvara utefter bästa upplägg för Hemfrids medarbetare.i din roll som Hemfrids IT-tekniker kommer du att fördela din arbetstid på ett optimalt sätt för att det som bör prioriteras kan hanteras på ett effektivt sätt för både dig och dina kontaktytor. Du kommer vidare att inom teamet leverera inom uppsatt SLA gentemot samtliga kontakter.Vi söker dig som känner lika stort engagemang för att dina kunder ska bli nöjda som att ditt team ska vara motiverat. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som trivs i en arbetsroll där du har många bollar i luften men alltid värdesätter att ha ett trevligt bemötande och vara hjälpsam, har en god kommunikativ förmåga och har mycket god förmåga att prioritera rätt utifrån IT-organisationens krav. Utöver detta ser vi gärna att du har:Du har någon typ av erfarenhet inom service och/eller support, gärna inom ITDu har grundläggande IT-kunskaper och ett stort intresse för hårdvaraDu har körkort (B)Du hanterar svenska obehindrat i tal och skriftDet är starkt meriterande om du har kunskaper inom Active Directory och/eller JamfVi erbjuderHos oss får du möjlighet att utvecklas i en organisation som har stor trovärdighet på marknaden och som aldrig står stilla. Som IT-tekniker på Hemfrid räknar vi med att du vill bidra med dina idéer och förbättringstänk, vilket du ges stora möjligheter till. Vi bjuder gärna in interna som externa föreläsare/utbildare för att utvecklas. Självklart har vi kollektivavtal, individuell lönesättning, goda förmåner och sociala aktiviteter.Hemfrid har dessutom utsetts till ett av 2020-års Karriärföretag och har under 2019 fått ta emot utmärkelser så som Mäster-Gasell, ett av Sveriges 12 Best Managed Companies och har även tilldelats priset Digital Workplace Award.Har du kommit såhär långt? Då låter kanske ovan beskrivning som något för dig! Välkommen att skicka in din ansökan via vårt ansökningsformulär.För att kunna göra en så rättvis och objektiv bedömning som möjligt använder vi oss av urvalstester i denna rekrytering. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Natalia Dusant: natalia.dusant@hemfrid.se Tjänsten är på heltid 100 % och arbetstiden är förlagd måndag-fredag 07-16. Vi sitter i härliga lokaler på Rosenlundsgatan 13 vid Mariatorget.Välkommen till Hemfrid!Om HemfridHemfrid startade 1996 som enkel idé om hur fler ska orka mer. Vi är idag runt 2 400 medarbetare från över 40 olika länder över hela världen som hjälper våra kunder med städning, barnpassning, flytt, fönsterputs och många andra tjänster i hemmet. Att förenkla vardagen för våra kunder är vår främsta drivkraft. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi bedriver även verksamhet i Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Västerås med omnejd. Läs gärna mer om oss på hemfrid.se.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-19Hemfrid i Sverige AB5838177