IT-tekniker till Göteborg
2026-02-26
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift?
Som anställd på Polisens IT-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt. IT-avdelningen är en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och vår främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten för att effektivisera och öka kvalitén i polisarbetet.
Vår gruppering på Leverans och Support arbetar med att leverera, underhålla, koordinera och samordna den teknik som myndighetens anställda använder i sitt arbete. Vi levererar och tillhandahåller support avseende all teknik som används av kärnverksamheten. Såsom system för radiokommunikation inklusive handterminaler och fordonsstationer. Nu behöver vi förstärka vårt positiva och engagerade team med en tekniker, som vill arbeta med andra linjens support och med installationer av teknik i olika uppdrag.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som IT-tekniker har du en spännande arbetsvardag, där du arbetar nära verksamheten i en intressant arbetsmiljö. Du fokuserar på lösningar utifrån polisens arbete och verksamhetens behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Ge IT-support i second-line till våra slutanvändare
Arbeta med installationer vid ombyggnationer
Leverans och installation av ny teknik inom diverse områden
Administration av befintlig utrustning
Att arbeta som IT-tekniker inom Leverans och Support innebär att vara en del av ett starkt team där samarbete och gemenskap är i fokus. Primärt träffar vi våra användare i fysiska möten och ger support på plats. Placeringsort är i Göteborg, men du kommer verka inom hela region väst. Resor förekommer och beredskap ingår i tjänsten. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
IT-inriktad gymnasial- eller eftergymnasial utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig relevant och aktuell erfarenhet som Second-line IT-tekniker, supporttekniker, onsitetekniker eller i annan likvärdig roll, där du självständigt har hanterat ärenden och levererat kvalificerad IT-support.
Goda kunskaper gällande PC, skrivare, kringutrustning och nätverkskommunikationsutrustning.
Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem, med medföljande dokumentation som arbetsgivaren bedömer relevant.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
B-körkort med vana att köra bil (manuell)
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
Kunskap inom Cisco, likt CCNA certifikat.
Erfarenhet att självständigt planera och samordna uppdrag eller projekt.
Erfarenhet av arbete med mobiltelefoniadministration i större organisationer som arbetsgivaren finner relevant.
Erfarenhet av att arbeta med telefoniväxelsystem.
Erfarenhet av att arbeta med audio/videosystem.
Erfarenhet av att arbeta administrativt med serverkonfiguration, policyhantering och/eller AD.
Erfarenhet av att sätta upp nya arbetsplatser och nyetableringar.
Personliga egenskaper
Vi ser att du som söker har förmågan att arbeta självgående med en god struktur. Du hjälper gärna kollegor vid behov och bidrar till gott samarbete i gruppen. Du räds inte trestaviga förkortningar utan ser det som en möjlighet att lära dig något nytt. Vidare tycker du om att lösa problem, är flexibel och att ge god service är för dig en självklarhet.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Har du frågor om uppdraget så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterande chef, tfn 0105656930
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta HR-konsult, Sara Petersson, sara-s.petersson@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, seko-polisen.vast@polisen.se
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om sex månader
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: 40 h/v, dagtid med flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: IT-tekniker
