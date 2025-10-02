IT-tekniker till försvarsindustrin!
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Arboga Visa alla supportteknikerjobb i Arboga
2025-10-02
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Arboga
, Köping
, Eskilstuna
, Örebro
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vår kund är ett av nordens största teknikkonsultbolag och arbetar med unika, komplexa tekniklösningar mot försvaret, det civila och det offentliga. Nu söker vi en IT-tekniker för att stärka upp teamet på plats i Arboga som arbetar med reparation och underhåll av spaningsradarsystem. Välkommen in med din ansökan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I rollen som IT-tekniker är du en viktig del av verkstadsteamet, där du hanterar både hårdvara och mjukvara för avancerade IT-lösningar. Du kommer att utföra systeminstallationer, mekaniska arbeten med hårdvaran och bidra till att ta fram nya tekniska lösningar utifrån kunds önskemål. Du kommer främst att arbeta med teknikerna som arbetar i verkstaden med elektriska lösningar i radarsystemen. Du kommer även att ha en nära dialog med teamets ingenjörer och i sin helhet arbetar teamet gemensamt med ansvararet för reparation och underhåll av radarsystemen åt kunds räkning. Detta är en roll som passar dig som har ett genuint tekniskt intresse och som uppskattar att utföra noggrant arbete med teknik som är unikt för sitt slag.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en långsiktig karriärmöjlighet hos vår kund, som inleds med anställning hos oss på Academic Work. Du får arbeta tillsammans med erfarna kollegor och med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Som IT-tekniker kommer du att arbeta med såväl hårdvara som mjukvara i datorer. Detta innebär en kombination av mekaniskt arbete med hårdvara och installation samt konfiguration av mjukvara och operativsystem. Nedan listas exempel på arbetsuppgifter du kan förväntas göra.
• Demontera och montera IT-produkter för att byta ut hårdvara mot godkända komponenter.
• Installera programvaror och system enligt specifika kundkrav och paketeringar.
• Sätta upp och konfigurera operativsystem, både Windows och Linux.
• Testa nya system och komponenter för att säkerställa funktionalitet.
• Bidra till att utveckla nya tekniska lösningar och processer.
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett genuint intresse för IT och teknik, där såväl kompetens inom hårdvara som mjukvara eftersöks.
• Har erfarenhet av att arbeta med hårdvara, inklusive montering och demontering av datorer.
• Har god kunskap om Windows och Linux som operativsystem.
• Har erfarenhet av dokumentation och avrapportering.
• Grundläggande kunskaper inom el/elektronik.
• Behärskar svenska och engelska flytande.
• Innehar B-körkort.
Ovan nämnda krav tror vi att du uppfyller genom att inneha några års arbetslivserfarenhet, alternativt innehar en relevant utbildning inom tekniskt område i kombination med ett privat intresse där du på egen hand arbetat med ovan nämnda krav.
Det är meriterande om du har
• Kunskap om nätverksteknik.
• Erfarenhet av programmering i C, C++ eller Python.
Vem är du som person?
För att trivas i denna roll ser vi att du är en ansvarstagande person som tar ägarskap för dina arbetsuppgifter och säkerställer att de utförs noggrant och med hög kvalitet. Du har ett starkt tekniskt intresse och drivs av att lösa tekniska utmaningar. Eftersom rollen innebär nära samarbete med både kollegor och kunder, är du en lagspelare som uppskattar att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vidare har du en personlig mognad som tillåter tålamod.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
our client Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114892". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9537211